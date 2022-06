Esquema com três zagueiros turbina Diogo Barbosa e abre disputa no Grêmio

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Roger Machado optou por firmar o esquema com três zagueiros no Grêmio. Depois do empate com o Vasco, que significou uma retomada para o time gaúcho, a formação deve ter sequência nesta terça-feira (7), quando o clube enfrenta o Novorizontino, às 21h30 (de Brasília), na Arena, pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Nesta formação adotada por Roger Machado, Diogo Barbosa ganhou elogios e abriu disputa pela titularidade na esquerda. O jogador de 29 anos entrou no segundo tempo do jogo no Rio de Janeiro e ganhou elogios do comando técnico. A capacidade ofensiva é ponto importante no novo modelo, já que os avanços são suportados por mais jogadores atrás.

"É um jogador que, para esse sistema, talvez tenha mais características do que o Nicolas, porque é mais leve, produz mais em jogo combinado ou de vitória pessoal no terço final. Naturalmente teremos mais jogadas de linha de fundo e cruzamento pela estrutura do sistema", pontuou Roger.

Nesta temporada, Diogo disputou 12 jogos. Até então, via Nicolas sendo absoluto pelo flanco canhoto. Mas o cenário pode mudar agora, com uma boa atuação e um desenho tático que o dá vantagem.

Nicolas, por sua vez, tem 25 anos, esteve em campo durante 17 partidas, fez dois gols e deu sete assistências em 2022.

PROPOSTA POR LUCAS LEIVA

O Grêmio fez a primeira investida para tentar a contratação do volante Lucas Leiva, que está livre no mercado após se despedir da Lazio.

Segundo apurou o UOL Esporte, os vencimentos oferecidos pelo clube tricolor desagradaram o volante de 35 anos. Ainda que o vínculo fosse curto e estivesse prevista prorrogação e aumento salarial caso a equipe consiga voltar para a série A, o montante era bem inferior ao que o atleta gostaria de receber.

A negociação para contratar Lucas Leiva acontece diretamente com ele e seu estafe. Outros clubes brasileiros e equipes da Europa também já se movimentaram em busca de informações sobre o atleta.

O movimento gremista aconteceu apenas depois de muito estudo. O clube entende que sua condição financeira não é a ideal para contratar um jogador deste porte, além de ter opções suficientes para o setor de marcação no meio-campo.

Lucas foi procurado, principalmente, por ser um jogador identificado com o clube e cria da base. Ainda que tenha qualidades reconhecidas, a chegada não é vista como prioridade do clube gaúcho na próxima janela de transferências.

Fora do Brasil há quase 15 anos, o volante disputou 45 jogos e deu uma assistência em sua última temporada no futebol italiano.

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Horário: 21h30 (de Brasília) desta terça (7)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Transmissão: Premiere