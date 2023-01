Esposa defende Daniel Alves após acusação de assédio: 'Não valem 1 euro'

Após desativar o Instagram e ficar em silêncio desde que o assunto ganhou destaque, no final do ano passado, a mulher de Daniel Alves, Joana Sanz, finalmente resolveu se manifestar em relação a denúncia de assédio sexual que teria sido cometida pelo jogador.

Em uma breve aparição no programa da Antena 3, canal espanhol, a modelo defendeu o marido e negou os fatos que lhe são imputados.

“Voltamos a Barcelona no dia 30. Ele foi jantar com os amigos e desligar um pouco que tanto precisava para a cabeça. Saiu para dançar e tentar curtir a música como gosta, ponto, não tem nada de errado nisso”, começou Joana, que trabalha para marcas como Gucci e Channel.

Ainda em sua declaração, ela defendeu o marido, ex-jogador do barcelona e do São Paulo, e pediu para que parem de dar notícias sobre esse acontecimento, segundo ela, "sem pé e nem cabeça". "Eu sei quem é meu marido, sei como o conheci, sei o quanto ele é respeitoso porque nem quando ele estava me conhecendo ele me desrespeitou", afirmou.

Em sua fala, a esposa do jogador brasileiro aproveitou para atacar o comportamento de algumas mulheres. “Já vi muitas vezes como as mulheres se aproximam, ousadas, para tentar alguma coisa com meu marido na minha cara. Se fazem na minha presença, nem quero imaginar quando eu não estou presente”, apontou, antes de afirmar que “o valor que as mulheres têm hoje é inferior a um euro”.

Os supostos atos criminosos ocorreram na madrugada de 30 para 31 de dezembro na boate Sutton, em Barcelona. A mulher em questão garante que Alves "enfiou a mão dentro da calcinha dela".