Daniel Alves quebra o silêncio após ser acusado de assédio sexual

Alves disse ainda que a repercussão do caso afetou principalmente sua esposa, Joana Sanz, que deletou seu perfil no Instagram.

"Sim, eu estava naquele lugar, com mais gente, curtindo. E quem me conhece sabe que eu amo dançar. Eu estava dançando e curtindo sem invadir o espaço dos outros. Eu não sei quem é essa senhora. Você vem para um banheiro e você não precisa perguntar quem está lá. Nunca invadi um espaço. Como vou fazer isso com uma mulher ou uma menina? Não, por Deus”, disse o jogador.

