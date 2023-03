Escalação de árbitro espanhol para jogo de Cristiano Ronaldo gera polêmica na Arábia

Ele foi criticado por Lionel Messi após o jogo de quartas de final entre Argentina e Holanda na Copa do Mundo do Qatar

O árbitro de 45 anos atua no Campeonato Espanhol desde a temporada 2008/09, tendo apitado vários jogos do Real Madrid quando CR7 defendia o time

Em 2016, Lahoz se desculpou com Cristiano por não ter marcado um pênalti sobre ele, também num clássico com o Barcelona. "Você está com raiva, Cristiano?", disse.

O jogo é visto como uma decisão antecipada da liga, uma vez que o Al Nassr lidera a tabela com 46 pontos e o Al Ittihad aparece logo atrás, em segundo, com 44.

Até mesmo um jornalista saudita sugeriu certa desconfiança com a escalação do árbitro. "São amigos", disse.

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A escalação do árbitro espanhol Mateu Lahoz para o jogo decisivo do Campeonato Saudita entre o Al Nassr de Cristiano Ronaldo e o Al Ittihad, nesta quinta-feira (9), tem gerado polêmica na Arábia.

