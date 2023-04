Erison decide, e São Paulo vence 'revanche' com o Tigre na Sul-Americana

Antes de a bola rolar, a torcida do Tigre foi jogar pedras no ônibus do São Paulo, mas acertou o veículo do próprio clube. Ninguém ficou ferido.

Marcos Paulo, pivô de uma discussão com Ceni que mobilizou os companheiros de elenco em março, entrou no segundo tempo. A situação parece resolvida.

SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O São Paulo venceu o Tigre por 2 a 0 nesta quinta-feira (6), na Argentina, pela estreia na Copa Sul-Americana. O dois gols foram do centroavante Erison, ambos no segundo tempo.

