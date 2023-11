Equipe conquista 9 medalhas em torneio de ginástica artística

Manaus/AM - O 14º Torneio de Ginástica Artística Afonso Nina foi realizado nos dias 24 e 25 de novembro, na Vila Olímpica de Manaus. A Fundação Manaus Esporte (FME) competiu com 11 atletas do Núcleo Redenção, o único voltado para a ginástica artística no programa “Manaus Esportiva”, e conquistou nove medalhas.

O evento reúne anualmente crianças de 7 a 14 anos de idade, e nesta temporada contou com a participação de mais de 100 atletas nas categorias mirim, pré-infantil e infantil.

No masculino, foram quatro medalhas de ouro e duas de prata, assegurando o primeiro lugar geral entre as equipes. Já no feminino, as meninas colocaram no peito duas medalhas de prata e uma de bronze.

Muitas das crianças tiveram a primeira experiência em competições na vida. Após muito tempo de treinamento e dedicação, chegou o momento de mostrar as habilidades e técnicas.

As portas do Núcleo Redenção estão abertas para crianças que estejam interessadas em praticar ginástica artística. Os responsáveis devem comparecer ao local com documento de identificação e declaração escolar para efetuar a inscrição.

As turmas disponíveis são as seguintes:

Iniciantes

Segunda a quarta-feira – 9h às 10h

Segunda, quarta e sexta-feira – 16h às 17h

Avançados

Segunda, quarta e sexta-feira – 16h às 18h

Terça e quinta-feira – 16h às 17h