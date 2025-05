Entenda quais serão os primeiros passos da nova diretoria do Corinthians

Após a aprovação do impeachment de Augusto Melo pelo Conselho Deliberativo na última segunda-feira (26), Osmar Stabile, até então primeiro vice-presidente, assumiu interinamente a presidência do Corinthians. A nova gestão já definiu seus primeiros passos, com foco em formar um governo de coalizão, unindo diferentes correntes políticas do clube para promover estabilidade e paz interna.

Mesmo com a saída de Augusto, a chapa "Corinthians Mais Forte" segue no poder, agora com Stabile e Armando Mendonça como presidente e vice, respectivamente. Stabile deve anunciar sua nova diretoria executiva nesta terça-feira (27), às 15h, em coletiva no Parque São Jorge.

A Assembleia Geral dos associados, que dará a palavra final sobre o impeachment, ainda será marcada por Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo, que tem até cinco dias para convocá-la. Até lá, Augusto Melo permanece afastado.

A nova diretoria pretende:

Analisar contratos assinados por Augusto que não passaram pelo Conselho de Orientação;

Apurar contratações para as categorias de base;

Dar resposta à proposta da Adidas;

Divulgar os resultados da auditoria antes da Assembleia com os sócios.

Se os associados confirmarem o impeachment, Augusto será definitivamente destituído, e será realizada uma eleição indireta entre os conselheiros para um mandato tampão até 2026. No entanto, parte da diretoria e conselheiros defendem que Stabile permaneça até o fim do mandato, evitando nova disputa agora.

A votação final no Conselho contou com 236 conselheiros presentes: 176 votaram a favor do impeachment, 57 contra, houve um voto em branco e uma abstenção. A decisão foi tomada de forma tranquila, ao contrário da sessão anterior, em janeiro, marcada por tumultos. Mesmo antes da votação, Augusto Melo reconheceu a derrota e declarou que lutará para retornar ao cargo.