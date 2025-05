Ênio, acusado de manipulação, é o segundo com mais cartões no Juventude

O atacante Ênio, do Juventude, está sendo investigado pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Rio Grande do Sul por suposto envolvimento em um esquema de manipulação de resultados para beneficiar apostas esportivas. A operação foi deflagrada nesta terça-feira (20) em Caxias do Sul e incluiu mandados de busca na casa do jogador e no Estádio Alfredo Jaconi.

Ênio, segundo jogador com mais cartões no elenco do Juventude em 2025, é suspeito de ter provocado, propositalmente, cartões amarelos em pelo menos duas partidas. Um dos lances investigados ocorreu no jogo contra o Vitória, em março, quando foi advertido por reclamação. A suspeita surgiu após movimentações incomuns nas casas de apostas.

O Ministério Público apura crimes como organização criminosa, estelionato e violação da nova Lei Geral do Esporte. A pena pode variar de dois a seis anos de prisão, além de multa. O Juventude declarou estar colaborando com as investigações. O atleta, que nega envolvimento, foi afastado, mas já retornou ao elenco.