Empacado, Bragantino desafia série invicta do Goiás

Para esse confronto, o Goiás não poderá contar com os atacantes Vinícius e Dadá Belmonte. Matheus Sales será escalado para reforçar o meio-campo, enquanto Apodi ganha um lugar na frente. O Esmeraldino terá a seguinte escalação no interior paulista: Tadeu; Maguinho, Caetano, Reynaldo e Sávio; Auremir, Diego, Matheus Sales e Marquinhos Gabriel; Apodi e Pedro Raul.

Graças a essa campanha recente, o Goiás começa a rodada em nono lugar, com 36 pontos. Com dez pontos de vantagem para a zona de rebaixamento, a equipe de Jair Ventura já pode pensar até mais longe, pois está a sete pontos do Athletico-PR, que fecha a zona de classificação para a Libertadores.

Enquanto o Bragantino sofre para reagir, o Goiás está em seu melhor momento no Brasileirão. A equipe esmeraldina não perde há cinco jogos, com três vitórias e dois empates. Nesse período, ainda derrotou Santos e Atlético-MG como visitante.

Em seu último compromisso, o Bragantino arrancou empate por 1 a 1 com o Atlético-MG fora de casa. Mas, agora, precisa voltar a vencer também para se distanciar do perigo da zona de rebaixamento.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O RB Bragantino enfrenta o Goiás neste domingo (18), às 11h, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time paulista está empacado na tabela de classificação e tem agora um adversário que vive seu melhor momento.

