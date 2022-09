Vasco deslancha em casa, afunda o Náutico e se garante no G4 da Série B

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de duas derrotas fora de casa, o Vasco voltou a São Januário na noite desta sexta-feira (16) e reencontrou o caminho das vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro. Com uma boa atuação, não teve dificuldades para construir o placar de 4 a 1 diante do lanterna Náutico, pela 30ª rodada.

O triunfo mantém o Gigante da Colina no quarto lugar, com 48 pontos. Já o alvirrubro, com apenas 27, continua amargando a última posição da competição e com cinco pontos a menos que o CSA, primeiro clube fora da zona de rebaixamento.

Os visitantes começaram bem, mas a superioridade técnica se impôs. Em um pênalti marcado após revisão do VAR, Raniel deslocou o goleiro e abriu o placar aos 32min da primeira etapa.

Cinco minutos depois, Eguinaldo fez linda jogada individual e ampliou. Na volta do intervalo, com um minuto de bola rolando, Andrey contou um desvio na marcação para fazer o terceiro para os cariocas. Everton Brito diminuiu para os visitantes, mas Figueiredo ainda teve tempo de anotar o quarto para o time da casa.

O JOGO DO VASCO

As entradas de Danilo Boza, na zaga, e Paulo Victor, na lateral esquerda, fizeram com que o Gigante da Colina não sofresse tantos sustos defensivamente. A saída de Alex Teixeira também foi uma boa, pois o Timbu teve muito ímpeto e permitiu que os mandantes atacassem em velocidade, recurso que Eguinaldo esbanja.

No segundo tempo, o treinador promoveu a entrada dos três atletas que foram sacados. Quintero e Edimar entraram nas vagas de Boza e Paulo Victor. Já Alex Teixeira, que foi preterido por Eguinaldo, veio a campo no lugar de Nenê.

O JOGO DO NÁUTICO

Mesmo na lanterna, o alvirrubro não veio fechado para São Januário e propôs o jogo até a metade do primeiro tempo, mas esbarrou nas limitações técnicas de seus jogadores para concluir em gol. Neste quesito, a superioridade do Vasco fez a diferença e garantiu uma partida tranquila ao Cruz-maltino após o primeiro gol.

CRONOLOGIA

O Náutico não se intimidou e tentou atacar o Vasco, mas permitiu muitos espaços na defesa. Aos 14min, Eguinaldo puxou contra-ataque e tocou para Raniel mandar para a rede na saída do goleiro. No entanto, o bandeirinha anotou o impedido, confirmado pelo árbitro de vídeo em seguida.

O embate vinha equilibrado até os 27min, quando Andrey cabeceou e Maurício, com o braço aberto, desviou. O Braulio da Silva Machado nada anotou em campo, mas foi ao monitor rever ao lance e mudou sua decisão, anotando a penalidade. A parada demorou cinco minutos e rendeu cartões amarelos para o zagueiro que cometeu a penalidade e aos goleiros dos dois times: Thiago Santos, que foi pressionar o árbitro, e Jean, por cera. Na batida, cinco minutos depois, Raniel deslocou o goleiro e abriu o placar.

Cinco minutos depois, Eguinaldo ampliou. Depois de receber de Paulo Victor, driblou dois marcados e chutou forte, no canto, para anotar o segundo.

No primeiro ataque após o intervalo, o Vasco ampliou com Andrey Santos. Marlon Gomes bateu e Jean deu rebote. Maurício afastou mal e a bola sobrou para Eguinaldo, que furou ao tentar bater de primeira. Então, ela ficou limpa para Andrey Santos arriscar de fora da área e ainda contar com um desvio na marcação para anotar o terceiro.

Aos 23min, Thomaz mandou uma bomba, Thiago Rodrigues espalmou, e a bola ainda explodiu no travessão. Em seguida, Dado Cavalcanti fez três mudanças e colocou o alvirrubro para frente. O resultado veio três minutos mais tarde, quando Jean Carlos encontrou Everton Brito sozinho, aproveitando um vacilo da defesa. O atacante dominou, finalizou e descontou o placar.

Já no fim do jogo, Yuri Lara avançou e rolou para Figueiredo. Com tempo para dominar, ele calibrou o pé direito e mandou uma bomba no ângulo direito, anotando um golaço para dar números finais ao duelo em São Januário.

RANIEL DESENCANTA

O camisa 9 do Cruz-maltino havia marcado pela última vez há mais de um mês, no dia 9 de agosto, na derrota por 3 a 1 sobre a Ponte Preta. E, para acabar com o jejum, ele contou com o apoio de Nenê, que abriu mão de bater a penalidade para que ele anotasse seu 15º tento em 2022.

"Infelizmente, estou passando por um momento complicado, não venho atuando como gostaria. Não pedi, foi ele que ofereceu. Perguntou se eu queria bater e agradeço pelo espírito de equipe. Nenê é um cobrador excecional, mas perguntou se eu não queria cobrar para dar confiança e disse que sim. Agradeço ao departamento médico e a preparação física. É minha melhor temporada em número de jogos. O que eles vêm fazendo comigo depois de duas cirurgias é impressionante", disse o atacante, que chegou a 40ª partida na temporada, ao SporTV no intervalo.

NOITE DE ESTREIAS

Jorginho, que debutou no comando do Gigante da Colina na derrota por 2 a 1 para o Grêmio, fez seu primeiro jogo diante da torcida vascaína. Além disso, o clube também estreou seu novo terceiro uniforme, que exalta o orgulho do estádio de São Januário, que completa 95 anos, e destaca a forte influência portuguesa no clube.

PRÓXIMOS JOGOS

O Vasco volta a campo na quarta (21), às 21h, quando visita o Cruzeiro no Mineirão. Na sexta (23), às 19h, o Náutico recebe o Sampaio Corrêa. Ambas as partidas acontecem pela 31ª rodada da Série B.

VASCO

Thiago Rodrigues; Léo Matos, Danilo Boza (Quintero), Anderson Conceição e Paulo Victor (Edimar); Yuri Lara, Andrey Santos, Marlon Gomes (Gabriel Pec) e Nenê (Alex Teixeira); Eguinaldo e Raniel (Figueiredo). T.: Jorginho

NÁUTICO

Jean; Victor Ferraz, Maurício (Anilson), João Paulo e Júnior Tavares (Pedro Vitor); Souza, Jobson (Luís Felipe), Thomáz (Júlio) e Jean Carlos; Everton Brito e Geuvânio (Kieza). T.: Dado Cavalcanti

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Juiz: Braulio da Silva Machado (FIFA/SC)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA/SP)

Gols: Raniel, aos 32min, e Eguinaldo, aos 37min do primeiro tempo; Andrey, a 1min, e Figueiredo, aos 43min do segundo tempo (Vasco); Everton Brito, aos 26min do segundo tempo (Náutico)

Cartões amarelos: Thiago Rodrigues, Eguinaldo (Vasco), Jean Maurício, Victor Ferraz (Náutico)

Público: 19.152 presentes

Renda: R$ 513.110,00