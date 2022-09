Flamengo começa maratona no Campeonato Brasileiro antes de finais de mata-matas

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Uma vez conhecido o adversário da final da Copa do Brasil, o Flamengo terá um caminho de quase um mês a percorrer no Campeonato Brasileiro até chegar aos duelos decisivos contra o Corinthians marcados para os dias 12 e 19 de outubro, com os mandos a serem ainda conhecidos em sorteio que acontecerá no próximo dia 20 na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Neste domingo (18), o Flamengo tem pela frente o clássico com o Fluminense, às 16h (de Brasília), justamente o rival que foi eliminado pelo Corinthians nas semifinais da Copa do Brasil e que chega pressionado ao jogo no Maracanã após a dura derrota por 3 a 0, na Neo Química Arena (SP), na última quinta-feira (15).

Classificado também para a decisão da Libertadores, que acontecerá no dia 29 de outubro, em Guayaquil (QUE), contra o Athletico-PR, o Flamengo terá a oportunidade de se dedicar exclusivamente ao Brasileiro e tentar buscar a liderança, algo que comissão técnica e jogadores garantem que ainda está como meta, mesmo na terceira colocação e a nove pontos do Palmeiras, atual primeiro colocado.

Após o clássico, assim como a maioria dos demais adversários, o clube rubro-negro terá um raro período livre de dez dias de treinamento para descansar seus jogadores e elaborar as estratégias por conta dos amistosos das seleções nas datas Fifa. Nesta lacuna, Pedro e Everton Ribeiro estarão com o Brasil; Arrascaeta e Varela, com o Uruguai; e Vidal e Pulgar, com o Chile.

Justamente por conta deste tempo livre, Dorival avalia colocar sua força máxima diante do time tricolor carioca para tentar se manter vivo na competição.

Na sequência, o Flamengo enfrentará o Fortaleza, no dia 28, no Ceará, e recebe o Red Bull Bragantino, no dia 1º de outubro, no Maracanã. Já na 30ª rodada o clube rubro-negro terá o chamado "jogo de seis pontos" contra o Internacional, atualmente o segundo colocado do Brasileiro. O duelo também será no Rio de Janeiro.

O último compromisso antes do primeiro jogo da final da Copa do Brasil será contra o Cuiabá, em Mato Grosso, no dia 8 de outubro, quando certamente Dorival Júnior poupará seus titulares visando o duelo com o Corinthians.

Entre as finais dos dias 12 e 19, o Flamengo tem ainda um duelo contra o Atlético-MG, no dia 15, no Maracanã, quando o treinador também deverá optar pelo chamado "time B".

"Não podemos passar do ponto. Esse é um fator importante. Teremos a primeira semana, ou dez dias, de atividade com os jogadores. Mas não podemos esquecer que não teremos seis atletas com nosso grupo, todos convocados e se apresentando às suas seleções. Temos que ter muito cuidado. Não vamos aproveitar esse período para resguardo não, precisamos acelerar o processo naturalmente tomando muito cuidado com volume de trabalho que vamos colocar agora. Estamos do meio para o fim da temporada, teremos jogos de altíssimo nível depois dessa parada. No Brasileiro, com certeza daremos atenção ainda maior, mas não que não tenha sido dado até o momento", declarou o técnico Dorival Júnior.

Neste domingo, as únicas ausências confirmadas no elenco rubro-negro são Rodrigo Caio e Bruno Henrique, no departamento médico, e Ayton Lucas, que cumpre suspensão.

Dessa forma, uma possível escalação inicial do Flamengo tem: Santos; Rodinei, Fabrício Bruno; Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes e Arrascaeta; Everton Ribeiro, Gabi e Pedro.

O Fluminense, por sua vez, não poderá contar com David Duarte, Luan Freitas e Matheus Ferraz, que se recuperam de lesões. Uma provável escalação inicial do técnico Fernando Diniz tem: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Yago Felipe (Martinelli) e Ganso; Arias, Matheus Martins e Germán Cano.

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro RJ)

Horário: Às 16h (de Brasília) deste domingo (18)

Árbitro: Raphael Claus (Fifa/SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-Fifa/SP)

Transmissão: TV Globo e Premiere