Em Wembley com público, City vence o Tottenham e é campeão da Copa da Liga

A final da Copa da Liga marca o registro do maior público em um estádio inglês desde o início da pandemia, no ano passado.

Do total de pessoas que acompanharam o duelo em Londres, 4.000 ingressos foram destinados a profissionais de saúde e moradores da região de Wembley. Os outros 4.000 foram divididos entre as torcidas de City e Tottenham.

Alguns poucos privilegiados puderam assistir à partida em Wembley, que recebeu 8.000 torcedores em mais um teste do governo britânico e das autoridades de saúde da Inglaterra para avaliar o retorno do público aos estádios.

