Em semana decisiva, Corinthians abre quartas do Paulista contra a Inter de Limeira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vagner Mancini tem uma escolha difícil para tomar à frente do Corinthians nesta semana. O time terá duelos decisivos em duas competições diferentes, e o técnico ainda não sabe se poderá contar com o que tem de melhor à disposição em seu elenco.

Nesta terça-feira (11), a equipe alvinegra vai encarar a Inter de Limeira, às 16h, na Neo Química Arena, em jogo único pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

Dois dias depois, na quinta (13), os corintianos enfrentarão o Peñarol (URU), em Montevidéu, pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O time brasileiro é o segundo do Grupo E, com quatro pontos e, em caso de uma derrota, será eliminado pelos uruguaios, que lideram a chave, com nove.

Apenas o primeiro colocado de cada grupo no torneio continental vai ao mata-mata. Uma derrota na quinta deixaria o Corinthians a oito pontos do Peñarol restando duas rodadas.

"Não é uma semana fácil", admitiu Mancini no domingo (9), após a vitória sobre o Novorizontino, por 2 a 1, conquistada por um time reserva na última rodada da primeira fase do Estadual.

O comandante indicou que deverá escalar força máxima no confronto pelo Paulista. A sequência vai depender do desgaste e também do resultado, já que um triunfo classifica a equipe para a semifinal estadual, no domingo (16).

"Eu tenho uma equipe que descansou. Já de terça para quinta não sei se terei a possibilidade de escalar os mesmos atletas. Temos de nos basear no cansaço do jogo, no que ocorrer na terça", afirmou o técnico.

O Corinthians avançou às quartas de final com a segunda melhor campanha geral, com 25 pontos, dois a menos do que o São Paulo. A pontuação continua sendo somada nas fases finais e será critério para decidir quem será mandante no confronto derradeiro.

Para o jogo com a Inter de Limeira, Mancini ainda não poderá contar com o Cantillo, lesionado. Assim, Gabriel e Ramiro devem formar a dupla de volantes.

CORINTHIANS

Cássio; João Victor, Jemerson e Raul Gustavo; Fagner, Gabriel, Ramiro, Luan, Otero e Lucas Piton; Cauê. T.: Vagner Mancini

INTER DE LIMEIRA

Jefferson Paulino; Balardin, Renan Fonseca, Thalisson e Rafael Santos; Deivid, Igor Henrique e Rondinelly; Felipe Saraiva, Roger e Welinton Torrão. T.: Thiago Carpini

Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Horário: 16h (de Brasília) desta terça-feira (11)

Árbitro: Douglas Marques das Flores

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Transmissão: TV Globo, SporTV e Premiere