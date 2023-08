Em jogo de poucas alternativas, Barcelona empata com Getafe pelo Espanhol

Your browser does not support the video tag.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Barcelona empatou com o Getafe neste domingo (13) em 0 a 0, no Coliseum Alfonso Pérez, em Madrid (ESP), pela primeira rodada do Campeonato Espanhol.

O jogo foi marcado por expulsões e cada equipe ficou com dez jogadores em campo. Mata, do Getafe, e Raphinha, do Barcelona, receberam cartão vermelho. O técnico Xavi Hernández também foi advertido e deixou o campo.

O resultado deixa o Barcelona na décima posição e o Getafe logo abaixo, com um ponto cada. O líder é o Osasuna, com três unidades.

As equipes voltam a campo apenas no próximo domingo (20), pela mesma competição. Enquanto o Getafe visita o Girona às 12h30 (de Brasília), o Barcelona recebe o Cádiz a partir das 14h30.

O Getafe não perde do Barcelona em casa há quatro jogos: são três empates zerados e uma vitória pelo placar mínimo.

COMO FOI O JOGO

O primeiro tempo do confronto foi recheado de finalizações incompletas. O Barcelona detinha a posse de bola com mais de 70%, porém não foi suficiente.

Apesar do controle, o atual campeão da La Liga não conseguia furar a boa marcação do Getafe, que cedia poucas chances e contava com grande atuação do goleiro Soria.

O cenário ficou ainda mais complicado para o Barcelona quando ficou com um jogador a menos no campo. Raphinha, que já tinha amarelo, recebeu o cartão vermelho direto e foi expulso.

A segunda etapa não seguiu um panorama diferente, porém mais duas expulsões foram marcadas. O Getafe também ficou com um menos após Mata receber cartão vermelho. Já o técnico Xavi Hernández, por reclamação, foi advertido.

GETAFE

Soria; Suárez, Domingos Duarte, Mitrovic (Portu) e Gastón Álvarez; Maksimovic, Djené, Aleñá (Choco Lozano) e Iglesias; Mata e Latasa (Mayoral). T.: José Bordalás.

BARCELONA

Ter Stegen; Koundé, Araujo, Christensen (Ezzalzouli) e Balde; De Jong, Oriol Romeu (Lamine Yamal), Gundogan (Gavi) e Pedri (Ansu Fati); Raphinha e Lewandowski. T.: Xavi.

Local: Estádio Coliseum Alfonso Pérez, em Madrid (ESP)

Data e hora: 13 de agosto de 2023, às 16h30 (de Brasília)

Árbitro: César Soto Grado (ESP)

VAR: Javier Iglesias Villanueva (ESP)

Amarelos: Mitrovic e Mata, Aleñá, Ezzalzouli, Choco Lozano, Djené e Portu (Getafe); Raphinha e Gavi (Barcelona)

Vermelhos: Mata (Getafe); Raphinha e Xavi (Barcelona)