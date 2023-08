Goiás vence mais uma, afunda América-MG na lanterna e mantém sequência

Na volta do intervalo, os mandantes encontraram dificuldades para furar a defesa do Goiás, que se manteve bastante organizado e jogou no contra-ataque.

Lucas Halter, por outro lado, balançou as redes no Independência aos 34 minutos após cobrança de escanteio.

Com a derrota, o time mineiro permanece na lanterna da tabela, com apenas 10 pontos conquistados.

SÃO PAULO, SP (uOL-FOLHAPRESS) - O Goiás venceu o América-MG por 1 a 0 em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória foi marcado por Lucas Halter, de cabeça, ainda no 1° tempo.

