São Lourenço marca no fim e arranca empate contra o Joaçaba pela Liga Nacional de Futsal

Com o empate, o São Lourenço chegou aos 11 pontos, mas não conseguiu deixar a última posição. Já o Joaçaba, com 24, se manteve em 14º.

O Joaçaba desperdiçou uma chance única ainda no primeiro tempo, quando Deivão cobrou o tiro livre da marca de dez metros por cima do gol do São Lourenço.

O outro foi nos segundos finais e garantiu o empate para o São Lourenço. Lolatto aproveitou a jogada com goleiro-linha para acertar outro chute no ângulo, sem chances para o goleiro adversário.

O jogo ficou marcado por dois golaços em chutes de longe, um para cada lado. No primeiro deles, Jhoy soltou uma bomba de longe, no ângulo, para marcar para o Joaçaba.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.