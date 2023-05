Duilio justifica escolha por Luxemburgo

Ele também elogiou o passado do novo treinador. "A gente precisava de um cara que um cara tem esse histórico e todos esses títulos conquistados no futebol".

Duilio elogiou Luxa e disse que ele é um técnico de primeira linha e tem o perfil que o clube procurava. "O Vanderlei Luxemburgo tem uma carreira vitoriosa no futebol, um técnico de primeira linha, vencedor, que conhece o Corinthians. É um cara que tem o perfil que a gente procurava pelo momento do Corinthians passa".

