Douglas Souza diz que quebrar preconceitos e tabus sempre foi seu propósito

"Lembro de brincadeiras de mal gosto que nos deixam com aquele sorriso amarelo, ou sem entender o que está acontecendo. O preconceito ainda existe, não só comigo, tem muita evolução pela frente ainda. Sem dúvida um dos meus sonhos é viver esse mundo onde as pessoas se respeitam como elas são."

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.