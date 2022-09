Dorival e Vítor Pereira pedem campeão da Copa do Brasil definido 'sem interferência de ninguém'

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Que o campeão da Copa do Brasil de 2022 seja definido 'sem a interferência de ninguém'. Esse foi o pedido feito por Dorival Júnior e Vitor Pereira para a grande decisão entre Flamengo e Corinthians, que acontecem nos dias 12 e 19 de outubro, com o segundo jogo acontecendo no Maracanã.

Após o sorteio do mando de campo realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro, os técnicos Dorival Júnior e Vitor Pereira e os jogadores Cássio e Diego concederam entrevista coletiva e falaram sobre as expectativas para as finais.

"Dentro de campo, espero que tenhamos a competência para que a definição aconteça em campo sem a interferência de nada e ninguém. Que ninguém erre e que o espetáculo seja definido pelos jogadores. É isso que esperamos para uma grande final", disse Dorival.

O técnico flamenguista fez ainda uma comparação com os jogos entre as equipes na Libertadores 2022 e disse esperar confrontos melhores para a decisão da Copa do Brasil.

"Teremos dois jogos superiores aos anteriores. Com certeza faremos tudo para chegarmos nesse momento com as equipes equilibradas e num processo de evolução que vêm apresentando. Era o momento que todos aguardávamos. Chegamos por mérito, pela competência das duas equipes, são dois gigantes", complementou.

Vitor Pereira seguiu a mesma linha de Dorival e disse ainda esperar que as finais possam 'valorizar o futebol brasileiro'.

"Eu desejo que sejam dois grandes jogos, que valorizem o futebol brasileiro, que sejam jogos competitivos e sejam, de fato, decididos pelos jogadores. E vamos à luta!", afirmou.

Assim como Dorival, Pereira também projetou as finais baseado no que aconteceu entre as equipes nas quartas de final do torneio continental —o Flamengo venceu os dois jogos, por 2 a 0 (Neo Química Arena) e 1 a 0 (Maracanã).

"Os dois jogos da Libertadores foram competitivos. O Flamengo venceu os dois jogos, mas foram competitivos", complementou. "Agora é preparar muito bem os jogos já tendo como base a experiência dos jogos anteriores", finalizou.