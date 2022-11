Do Rio de Janeiro, Lucas Straub é contratado pelo Manauara Esporte Clube

Manaus/AM - Lucas Amarante Straub é natural de Petrópolis (RJ) e fará sua estreia no futebol amazonense. Na carreira, o zagueiro canhoto já acumulou passagens por times como, ASSU (RN), Lemense (SP), Valeriodoce (MG), Grêmio Prudence (SP), Sousa (PB), Serrano (RJ), Pacajus (CE), Igrejinha (RS), entre outros.

Além do mais, o atleta traz na bagagem experiência no exterior, quando jogou pelo Ararat Yerevan, da Arménia, e o Dusheti, da Geórgia.

Aos 27 anos, o último time do carioca foi o Sport Sinop (MT), onde fez 14 jogos e foi campeão da Copa FMF. No começo do ano, o jogador também vestiu a camisa do Atlético Cearense, por onde fez seis jogos na Série C do Brasileiro.

O Manauara EC chega a 20 contratações para o Barezão, que inicia no dia 28 de janeiro. São eles: Os goleiros Rodrigo Carvalho e Deijair; os zagueiros, Wesley, Straub, Marcão e Wellyson; volantes Felipe Macena, Raimundinho, Ícaro e Vinícius; os laterais Luiz Renan, Da Silva e Jerffeson; os meio-campistas, William Medina, Marcelinho e Wilson José, e os atacantes Iury, China, Zé Artur e Chan.