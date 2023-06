Djokovic vence Roland Garros e se isola como recordista de títulos de Grand Slam

SÃO PAULO/SP - Novak Djokovic é o maior vencedor de torneios de Grand Slam na história do tênis. O sérvio chegou à 23ª conquista da carreira ao derrotar o norueguês Casper Ruud neste domingo (11), a final de Roland Garros. Ele conquistou o torneio francês em 3 sets a 0, parciais de 7-6, 6-3 e 7-5 em 3h13 de partida.

O sérvio agora é líder isolado em troféus no circuito que engloba o Aberto da Austrália, Roland Garros, Wimbledon e US Open. Estava empatado com o espanhol Rafael Nadal, com 22 títulos. Aos 36 anos e 20 dias, é também o tenista mais velho a levantar o troféu em Paris.

Foi a 34ª final de Grand Slam de Djokovic, também líder neste quesito na história do esporte. É a terceira vez que ele vence a mais importante competição no saibro. Já havia feito o mesmo em 2016 e 2021.

Zebra não foi adiante

Casper Ruud, 24, ainda segue em busca de sua primeira conquista de Grand Slam. Ele já havia sido finalista no ano passado em Roland Garros e no US Open. Perdeu em ambos.

Considerado zebra na decisão deste domingo, ele começou melhor e quebrou o saque de Djokovic para abrir 2 a 0, mas não conseguiu manter a vantagem, apesar dos erros não forçados do sérvio. Em uma disputa também psicológica, ambos fizeram reclamações para o juiz de cadeira no intervalo de games. O norueguês se queixou do tempo que o adversário demorava para sacar entre um ponto e outro.

Djokovic queria mais tempo nos intervalos para recuperação. Lembrou que era uma final de Grand Slam, um jogo importante. O equilíbrio ficou mostrado no tempo do primeiro set, que terminou com vantagem do sérvio por 7-6 (7-1): 1h30.

A resistência de Ruud começou a cair no segundo set, quando o novo número 1 do mundo começou a dominar. Sem conseguir emplacar o golpe de direita, sua arma mais poderosa, tornou-se presa fácil para Djokovic, que quebrou o serviço do rival e fechou em 6/3 depois de 48 minutos.

Terceiro set mais duro

O norueguês endureceu o terceiro set até o placar estar empatado em 5 a 5. Todas as vezes que o sérvio parecia ter a vantagem, seu rival conseguia se recuperar. Mas no 11º game, Djokovic foi implacável, quebrou o serviço de Ruud e fechou a partida em 7/5 em seguida.

Pelo título, ele ficou com o prêmio de 2,3 milhões de euros (R$ 12 milhões) enquanto Ruud embolsou 1,15 milhão de euros (R$ 6 milhões) por ter chegado à final.