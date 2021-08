Djokovic se despede de Tóquio e diz esperar 'voltar mais forte' em Paris-2024

Djokovic era favorito ao ouro inédito no torneio individual masculino em Tóquio. O sérvio acabou derrotado pelo alemão Alexander Zverev na semifinal e perdeu também para o espanhol Pablo Carreño Busta na decisão do bronze.

"É um privilégio real representar a Sérvia nas Olimpíadas. Obrigado, Tóquio-2020 e todos que nos ajudaram a se unir pela magia do esporte. Sei no meu coração que dei tudo para lutar por uma medalha e estou de olho em voltar ainda mais forte em Paris-2024", escreveu.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Novak Djokovic usou as redes sociais nesta quarta-feira (4) para se despedir de Tóquio. O tenista número 1 do mundo encerrou a participação nesta edição dos Jogos Olímpicos sem medalha.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.