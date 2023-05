Diretor da La Liga revela 'hype absurdo' pela chegada de Endrick ao Real

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O centroavante Endrick, do Palmeiras, só irá se transferir para o Real Madrid em julho de 2024, mas o público espanhol já aguarda com muita ansiedade a chegada da promessa brasileira, garantiu à reportagem Daniel Alonso, delegado da La Liga no Brasil, durante o evento Sports Summit.

"É um menino de 16 anos que já foi capa do maior jornal esportivo da Espanha e todos queriam saber quem era o Endrick. Mais do que isso é difícil definir o hype. É a nova pérola. Com 16 anos já foi contratado por uma quantidade significativa. O hype é absurdo", disse Alonso.

O espanhol afirmou ainda que jogadores brasileiros são sempre fonte de interesse na Espanha: "Se o torcedor espanhol não acompanha o Brasileirão, há uma nova pérola brasileira e Real, Barça, Atlético ou Betis contratam, isso gera uma expectativa, todos querem conhecer, há um histórico de jogadores com talento absurdo".

CONFIRA TUDO O QUE DISSE O DELEGADO DA LA LIGA AO UOL:

HISTÓRICO DE ESTRELAS BRASILEIRAS

"As grandes estrelas brasileiras sempre jogaram e foram grandes na La Liga. Ganharam Bola de Ouro jogando na La Liga. Ronaldinho Gaúcho, Romário, Bebeto, Rivaldo, Ronaldo. Para o público espanhol, sempre gera uma expectativa espetacular quando chega uma pérola brasileira. O Brasil é reconhecido como celeiro de talentos".

VINI JR E RODRYGO

"Quando Vinicius e Rodrygo chegaram, foi assim, mas de início foi 'poxa, ainda são projetos de jogadores'. Só que em poucos anos, Vinicius hoje é um dos protagonistas máximos da La Liga a nível mundial. E o Rodrygo está no caminho. Estrelas da seleção. Raphinha é uma das estrelas do Barcelona e está na seleção brasileira. Luiz Henrique (Betis) tem um talento absurdo e projeção de jogar na seleção".

TRIO BRASILEIRO PODE ALCANÇAR TRIO MSN?

"Sim. O crescimento do Rodrygo e Vinicius é espetacular. Hoje já são referência, já são capa. O Real vai jogar em algum lugar, se fala do Vinicius e do Rodrygo, mas também há o Benzema, o Modric, enfim. Não estão sozinhos também. Não podemos nos adiantar ao que vai acontecer. Não dá para colocar essa mochila no Endrick, de chegar e ser o cara. É um processo. Não é bom para um menino que chega nesse processo ter essa responsabilidade. E ainda tem Benzema por algum tempo".