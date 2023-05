Após semana agitada no PSG, Messi é dúvida em cerimônia do Prêmio Laureus

Mesmo com o pedido de desculpas, o clube parisiense não alterou a punição. Messi ficou fora da lista de relacionados para o duelo contra o Troyes, no domingo, pelo Campeonato Francês.

O PSG anunciou uma suspensão de 15 dias a Messi pela falta no treinamento. Ele não participará dos treinamentos da equipe, nem das partidas no período. Além disso, terá os dias descontados de seu salário.

Durante a semana, torcedores do clube francês protestaram contra o argentino, com xingamentos em frente à sede do PSG.

Lionel Messi teve uma semana conturbada no PSG, depois de faltar a um treinamento para fazer uma viagem à Arábia Saudita com a família.

Esta é a oitava indicação do argentino, que venceu o Laureus uma vez: em 2020, ele dividiu o prêmio com o piloto inglês Lewis Hamilton. Na ocasião, o argentino não foi ao evento, realizado em Berlim.

Embora seja o grande favorito a ficar com o prêmio, Messi ainda não confirmou presença no evento, segundo fontes ouvidas pelo UOL.

PARIS, FRANÇA (UOL/FOLHAPRESS) - Um dos indicados ao prêmio de Esportista do Ano, Lionel Messi ainda é dúvida para a cerimônia do Prêmio Laureus 2023, nesta segunda-feira (8), em Paris.

