Atletas de Manaus vencem 22 medalhas no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jítsu

A edição de 2023 do Campeonato Brasileiro foi marcante, pois reuniu o maior número de participantes em sua história: mais de 7 mil competidores de vários lugares do país passaram pelo ginásio, proporcionando embates de alto nível.

A Prefeitura de Manaus, por meio do programa “Manaus Olímpica”, contemplou 42 atletas com passagens aéreas para a competição nacional, que foi realizada pela Confederação Brasileira de Jiu-Jítsu (CBJJ).

