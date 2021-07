Diniz quer Sánchez titular no Santos, mas adota critério e pede cuidado

Identificado com o Santos, Sánchez teve seu contrato renovado até 2023. A vontade do jogador é de se aposentar na Baixada Santista.

Diniz tem conversado quase que diariamente com Sánchez. O técnico dá alguns toques e busca "senti-lo" em meio as conversas para saber como está seu psicológico e físico.

Entretanto, o comandante santista, aliado ao departamento médico, tem adotado alguns critérios para o retorno efetivo do jogador estrangeiro de 36 anos. Sobretudo cuidado no dia a dia, além de colocá-lo aos poucos em campo, para que sinta o ritmo de jogo e se readapte.

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meia Carlos Sánchez entrou no time do Santos pelo terceiro jogo consecutivo, desta vez no empate em 0 a 0 contra o Sport na quarta-feira (30), na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Fernando Diniz tem utilizado o uruguaio nos segundos tempos das partidas e já o aprovou, tanto é que gostaria de tê-lo entre os titulares.

