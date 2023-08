Diniz conversou com Neymar sobre lesão e optou por convocá-lo para seleção

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A declaração de Jorge Jesus sobre Neymar estar lesionado pode ter pegado o mundo de surpresa, mas não o técnico Fernando Diniz. O comandante da seleção brasileira não só já sabia do problema como já tinha conversado com o craque e, com base no papo, optado por convocá-lo.

O QUE ACONTECEU

Jorge Jesus questionou a convocação da Neymar para a seleção brasileira. O técnico do Al Hilal criticou a chamada e afirmou que Neymar não poderia nem treinar ainda.

Diniz conversou com Neymar antes da lista final e falou sobre diversos temas, entre eles a lesão muscular do jogador. Sabendo das condições clínicas do camisa 10, o treinador optou por convocá-lo.

A CBF acompanha de perto a situação física de Neymar. A apresentação da seleção brasileira para a estreia nas Eliminatórias deve ocorrer entre os dias 3 e 4 de setembro.

"Conversei com ele recentemente, se mostrou disposto e feliz por construirmos história na seleção. Vou repetir: jogador muito difícil de aparecer outro, talento raro do futebol mundial. Acredito que ele merece, até o fim da carreira e pelo imenso talento, escrever o capítulo mais bonito dessa história que ainda não foi escrito", afirmou Diniz.

O QUE DISSE JORGE JESUS

Pequena lesão: "Neymar pode trazer tudo para a equipe do Al Hilal. Ele é um dos melhores jogadores do mundo, não tenho dúvidas disso, em condições físicas normais. Ele chegou com uma pequena lesão, não vai conseguir treinar ainda com o time. Não sei quando vai estar em condições para poder jogar".

Nome na lista: "Não entendo muito bem porque Neymar está na convocação da seleção do Brasil, um jogador que está lesionado. Se calhar, vão obrigar o Neymar a ir ao Brasil. Não vai jogar, porque não está em condições de jogar. Nem de treinar, quanto mais de jogar. Mas sei que está na convocação".

Ida ao Brasil: "Esse é um tema que temos que discutir. Hoje não vejo justificativa nenhuma do Neymar ir ao Brasil, se está lesionado. Ele não treina, como pode [jogar]?".

Não pode jogar: "Ele não pode jogar na seleção brasileira. Está lesionado. Acho que nem devia ir ao Brasil, mas isso é um problema do Al Hilal. Ele tem que se recuperar de um problema muscular para começar a jogar, que é o que ele sabe fazer bem".

Recuperar condição física: "Em situações normais físicas, não é só uma mais-valia para o Al Hilal, é uma mais-valia para o futebol saudita. Espero que se recupere fisicamente. Ele também vem de uma operação e agora precisa ficar em condições para voltar a jogar pouco a pouco. Mas vai nos trazer muita coisa boa, tenho certeza."

A equipe saudita afirmou que o camisa 10 está com dores no quadríceps, músculo localizado na região anterior da coxa.

O Al Hilal informou que Neymar fez uma sessão de treino na academia, que faz parte de seu programa de reabilitação. Os perfis do clube nas redes sociais publicaram registros do jogador de 31 anos chegando no local e realizando trabalhos físicos.

A declaração de Jorge Jesus não caiu bem na CBF. A entidade não aprovou o tom utilizado pelo treinador português, que chegou a ser ventilado para assumir o cargo após a saída de Tite, e teme que ele possa vir a ser uma espécie de obstáculo logístico para o novo ciclo de Copa.

Neymar foi convocado por Fernando Diniz para defender a seleção brasileira nas duas primeiras rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas. O Brasil estreia contra a Bolívia em 8 de setembro, em Belém (PA), e depois visita o Peru no dia 12, em Lima.

O camisa 10 participou da pré-temporada do PSG e voltou a jogar após cinco meses, balançando a rede duas vezes no confronto. Ele recuperou-se de uma grave lesão no tornozelo direito sofrida no final de fevereiro.

*

NOTA OFICIAL DA CBF

"Nota de esclarecimento sobre a situação clínica do jogador Neymar Jr

O departamento médico da Seleção Brasileira Masculina de Futebol informa que vem monitorando há alguns dias as condições clínicas do jogador Neymar Jr. A comissão técnica está ciente da situação e tem mantido contato constante com o atleta, acompanhando a sua evolução.

A apresentação dos jogadores convocados pelo técnico Fernando Diniz está prevista para cerca de 15 dias.

Qualquer atualização sobre o quadro clínico do jogador será informada no momento oportuno."