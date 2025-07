Derrota do PSG passa quase despercebida em Paris sob restrições

Na sexta-feira (11), antevéspera do confronto, o tradicional jornal L'Equipe, por exemplo, havia dedicado somente duas páginas à final, no meio de sua edição, depois de textos sobre o Tour de France.

A derrota do PSG, no entanto, ecoou na mídia francesa.

Neste domingo, a única concentração significativa de torcedores ocorreu no Parc des Princes, que recebeu cerca de 2 mil visitantes -em sua maioria turistas e famílias. O público foi ao estádio para o tradicional tour, que, excepcionalmente neste dia, oferecia também a transmissão do jogo em um dos telões internos.

As restrições também foram impostas para evitar uma repetição do que se viu no começo de junho, quando o PSG celebrou a conquista inédita da Champions League. A festa começou com euforia e acabou em distúrbios nas ruas de Paris e outras cidades da França. Segundo as autoridades, 79 pessoas foram detidas, acusadas de bloquear vias, vandalizar lojas e soltar fogos de artifício na Champs-Élysées.

Apesar do favoritismo que o PSG carregou até o início da partida, a prefeitura vetou a instalação de telões na cidade. Também foi determinado o fechamento de estações de metrô em pontos estratégicos, com foco na Avenida Champs-Élysées, onde foram instaladas estruturas da cerimônia nacional.

