Dellatorre marca dois gols no Botafogo-SP e coloca o Mirassol na vice-liderança do Grupo C

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dellatorre marcou dois gols para o Mirassol e decretou a vitória de sua equipe contra o Botafogo-SP. O rival deste sábado (17) ainda descontou com um gol de Jean.

A partida da nona rodada do Campeonato Paulista aconteceu no estádio Maião, na cidade de Mirassol.

Com o resultado positivo de 2 a 1, o Mirassol sobe para 14 pontos na tabela e assume a vice-liderança do Grupo C. Agora, o clube está a um ponto do líder Bragantino, que empatou no jogo deste sábado com o São Paulo, por 2 a 2.

O Botafogo, por sua vez, anota o quinto jogo sem vencer e a quarta derrota consecutiva no Paulista e está na lanterna do Grupo D, com oito pontos.

As equipes retornam ao campo para mais uma rodada do Campeonato Paulista só no próximo final de semana. No sábado (24), o Mirassol recebe a visita do Palmeiras, às 18h, na arena Barueri. O Botafogo-SP joga no domingo contra a Portuguesa, às 18h, no estádio Santa Cruz.