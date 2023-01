Decisivo no Rio-Nal, Vitinho marcou primeiro gol como profissional

Manaus/AM - O clássico entre Nacional e Rio Negro, válido pela abertura do Campeonato Amazonense no último sábado (28), terminou empatado em 1 a 1 e foi marcante para um personagem em especial, que garantiu o ponto para o Galo da Praça da Saudade.

Com apenas 20 anos, Vitinho fez sua estreia como profissional, ao ser acionado por João Carlos Cavalo na reta final do jogo, quando o Galo perdia por 1 a 0. O atacante mostrou oportunismo e aproveitou o vacilo da defesa do Leão para balançar as redes aos 50 minutos do segundo tempo, deixando tudo igual. Uma combinação que não estava nem nos melhores sonhos do atleta.

Após o primeiro gol da carreira como profissional, Vitinho não escondeu a emoção ao marcar num jogo de grande magnitude. Antes de acertar com o Galo, o atacante defendeu o Fast na Copa São Paulo de Futebol Júnior, no começo do ano. Enquanto estava em território paulista, Vitinho perdeu a irmã e passou por dias difíceis.

“Sabíamos da dimensão do clássico Rio-Nal, que não era disputado desde 2019. Hoje foi o meu primeiro jogo como jogador profissional, me sinto realizado, é um sonho realizado. Dedico esse gol para a minha irmã, que infelizmente faleceu enquanto eu disputava a Copinha, no começo do mês. Eu estava confiante que faria um gol se entrasse. É um sentimento inexplicável, só agradecer a Deus por tudo e pelo professor pela oportunidade de ter estreado”, disse.

O Rio Negro conquistou o primeiro ponto no retorno à elite e volta a campo para a segunda rodada nesta quarta-feira (1º). Às 15h30, no estádio da Colina, o time de João Carlos Cavalo encara o Amazonas FC.