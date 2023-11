De virada, Corinthians vence o Vasco por 4 a 2 no Brasileirão

Nesta terça-feira (28), o Vasco recebeu o Corinthians por uma rodada decisiva do campeonato brasileiro . Os visitantes conseguiram uma virada impressionante e venceram a partida por 4 a 2, com gols de Romero (2x), Moscardo e Giovane. Para o Cruz-Maltino, Puma e Vegetti marcaram.

Com a vitória, o Corinthians volta a 'respirar' mais aliviado. Se fosse derrotado, o Timão ficara na 'beira do Z4'. Agora, a equipe comandada por Mano Menezes vai dormir na 11ª posição. Já para o Vasco, o cenário é oposto. O Cruz-Maltino fica na 16ª posição e pode entrar na zona de rebaixamento se o Bahia vencer ou empatar com o São Paulo. Restam apenas duas rodadas para o fim do Brasileirão.

Próximos desafios

Agora, o Corinthians recebe o Internacional, na Neo Química Arena, no sábado (2), em busca de se afastar da zona de rebaixamento. Com o mesmo objetivo, o Vasco visita o Grêmio no Rio Grande do Sul, mas no domingo (3). Ambas as partidas serão válidas pelo Brasileirão.