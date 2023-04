Da casa de farinha para o octógono, amazonense faz estreia no Jungle Fight

Manaus/AM - Considerado o maior evento de MMA da América Latina, o Jungle Fight chega na edição 115, neste sábado (29), na capital paulista. O evento terá um card diversificado com duelos eletrizantes. Em um desses embates estará o amazonense Kaysson Pereira, de 21 anos. O lutador amazonense vai encarar o paulista Willians Borges, no peso-mosca (57,5 kg) do JFC 115.

Natural da cidade de Alvarães, interior do Amazonas, Kaysson Pereira iniciou no MMA em 2019. Em quatro anos como profissional, o amazonense detém um cartel de três lutas. Venceu todas! Foram duas vitórias por nocaute e uma por finalização. Com um aproveitamento de 100%, Kaysson sobe no octógono em busca da consagração.

“Estou feliz com a oportunidade. Sempre tive o sonho de lutar em um evento grande de MMA e quero estreiar no Jungle Fight com o pé direito. Vou dar o máximo para sair vencedor desse duelo. Acredito em Deus que o trabalho que a gente vem fazendo dará resultado positivo no octógono”, afirma Kaysson.

Revelação do MMA da região Norte do Brasil, Kaysson Pereira, atualmente, mora em São Paulo, onde treina forte de olho no JFC 115. “Bem antes de saber que iria lutar no Jungle Fight, já estava treinando pesado aqui em São Paulo. Mas com a confirmação da minha luta JFC, minha rotina de treino aumentou. São de seis a oito horas de treinamento por dia”, revelou o amazonense.

Kaysson afirma que tem preferência pelo estilo de luta striker (luta em pé), que usa principalmente socos. Mas para o duelo de estreia no Jungle Fight, o amazonense aposta no equilíbrio entre os vários fundamentos de luta. “A gente tem que estar preparado para diversos cenários no tatame. Tenho minha preferência pela luta em pé, mas estou focado para tudo, inclusive, para uma luta em solo, que é o forte do meu adversário. A rotina de treino intenso me dar a tranquilidade”, disse.

O amazonense garante que a rotina de treino trouxe uma constância entre os estilos de luta e nessa reta final, ele aposta no equilíbrio entre mente, corpo e espírito. “Hoje me sinto um cara mais completo”, acrescentou.

Onde acontece e como assistir o Jungle Fight 115

O Jungle Fight Championship (JFC) será realizado no Centro Esportivo Lapa – Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido por Pelezão. O Centro Esportivo Lapa fica localizado na Rua Belmonte, 957 – Alto da Lapa.

O JFC115 ocorrerá no dia 29 de abril, com o começo das lutas previsto para as 18h30. As lutas serão transmitidas nos canais especializados tanto de televisão como internet.

As disputas regulares serão realizadas com três rounds cada, já as que valerem cinturão terão o formado ampliado para cinco rounds. Ao todo, treze lutas envolvendo 26 atletas de todo o país, que buscam ascender como astros para os eventos internacionais.

O Jungle Fight Championship

O Jungle Fight foi criado em 2003 e reúne mais de 600 atletas divididos em sete categorias diferentes de peso. O evento tem uma importância tamanha que é o único a ser transmitido para os Estados Unidos e América Latina. Já passaram lutadores que fizeram sucesso no UFC depois como Rogério Minotouro, José Aldo, Fabrício Werdum, Renan Barão, Lyoto Machida, Ronaldo Jacaré e Bethe Correa.