'Culpado' pela mudança, goleiro da Argentina ironiza nova regra em pênaltis

No desenho, o goleiro aparece de costas e olhando para as mudanças na regra. Ao seu lado, um balão — artifício que indica falas em gibis —sugere: "Caretas".

Emiliano Martínez compartilhou uma imagem em seus stories no Instagram onde as novas recomendações aparecem na frente de um gol.

SÃO PAULO/SP - O goleiro Emiliano 'Dibu' Martínez, que defendeu a seleção argentina na Copa do Mundo do Catar, ironizou a mudança na regra sobre o comportamento dos goleiros em cobranças de pênaltis.

