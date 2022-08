Cuiabá vence Juventude na estreia de Deyverson e deixa o Z4 do Brasileirão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Cuiabá venceu o Juventude por 1 a 0 na noite deste sábado (13) e voltou a saber o que é uma vitória no Brasileirão após cinco rodadas sem triunfos. A partida válida pela 22ª rodada foi disputada na Arena Pantanal, no Mato Grosso, e contou com a estreia do atacante Deyverson, após quatro meses sem entrar em campo.

Com a vitória, a equipe dourada subiu na tabela e saiu da zona de rebaixamento. Agora, o time ocupa a 15ª posição, com 25 pontos somados. O Juventude, por outro lado, permanece na lanterna do Brasileirão, com 16 pontos.

FOI BEM: RAFAEL GAVA

Rafael Gava não conseguiu deixar o dele, mas o volante foi crucial no meio campo do Dourado ao vencer duelos aéreos e investir velocidade nas transições entre os setores sempre que acionado, especialmente ao tabelar com Pepê e Valdívia.

FOI MAL: BRUNO NAZÁRIO

Bruno Nazário não esteve concentrado na partida. O atacante da equipe de Caxias do Sul perdeu a bola em lances que poderiam ter dado outro rumo ao jogo e não conseguiu desenvolver claras jogadas que eram ensaiadas.

ANDRÉ VOLTA A MARCAR

André finalmente voltou a marcar pela equipe. Antes de fazer o primeiro gol do jogo de hoje, o atacante só tinha balançado a rede pela equipe mato-grossense na 11ª rodada, no empate em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão.

DEYVERSON ESTREIA NO DOURADO

Recém-contratado, Deyverson estreou pelo Cuiabá substituindo André aos 14 do segundo tempo. A última vez em que o atacante esteve em campo foi ainda pelo Campeonato Paulista jogando pelo Palmeiras. Após ficar sem clube, começou a manter o preparo físico por conta própria. O atacante até teve chance de marcar aos 34', mas isolou a bola e mandou na arquibancada da Arena Pantanal.

CUIABÁ APROVEITA CHANCES

A defesa do Cuiabá, apesar da pressão rival em alguns momentos, conseguiu manter a tranquilidade e evitar o pior. Embora tenha aberto o placar e tido mais posse de bola priorizando o controle do jogo ao contrário do Juventude, que focou em atacar, a equipe não mostrou muito perigo e soube aproveitar uma das poucas chances claras que teve, tendo equilibrado o jogo com os visitantes nos minutos finais da primeira etapa.

FIM DO JEJUM DE VITÓRIAS

O Cuiabá voltou a sentir o gosto da vitória depois de cinco rodadas sem saber o que era vencer. O último triunfo da equipe antes da partida de hoje foi por 1 a 0 contra o Botafogo, na 16ª rodada do Brasileirão. Além de voltar a vencer, a equipe conseguiu sair por enquanto da degola da tabela.

JUVENTUDE PECA NAS BOLAS AÉREAS

Com uma postura tática bem definida com três zagueiros, Thalisson Kelven, Paulo Miranda e Nogueira não avançaram e focaram em rebater chegadas, mas pecaram ao aceitar com facilidade jogadas aéreas da equipe Dourada. O setor ofensivo, por outro lado, mostrou perigo e conseguiu chegar várias vezes, principalmente pelo lado esquerdo do campo, mas sem sucesso ao finalizar.

CRONOLOGIA

O Dourado finalizou sete vezes contra a meta, cinco de dentro da área em jogadas alternadas nas quais as melhores chances surgiram com Gabriel Pirani aos 25' e Rafael Gava aos 45' da primeira etapa. O Juventude chegou em três arremates, mas a melhor oportunidade saiu de Pitta aos 14'. Na segunda etapa, Rafael Gava, antes mesmo do primeiro minuto, tentou de fora da área, exigindo grande defesa de Pegorari. Pepê, dois minutos depois, também tentou o dele, mas a bola foi fraca em direção ao gol.

PRÓXIMOS JOGOS

Na próxima rodada, o Dourado viaja para encarar o Atlético-GO, na quinta-feira (18), às 18h (horário de Brasília). O Juventude só volta a campo no próximo final de semana, no domingo (21), diante do Botafogo, às 11h.

Local: Arena Pantanal, Cuiabá (MT)

Árbitro: Marielson Alves da Silva

Auxiliares: Alessandro Alvaro Rocha de Matos e Rafael Odilio Ramos dos Santos

Cartões amarelos: Alan Empereur, Gabriel Pirani, Pepê, Gabriel Pirani, Daniel Guedes (CUI); Yuri Lima, Elton, Jadson (JUV)

Gols: André (CUI), aos 21 do 1º T

CUIABÁ: Walter, Alan Empereur (Camilo), Joaquim, Marllon, Daniel Guedes (João Lucas), Rafael Gava (Paulão), Gabriel Pirani (André Luís), Pepê, Osorio, Valdívia e André (Deyverson). Técnico: António Oliveira

JUVENTUDE: Pegorari, Thalisson Kelven (Capixaba), Paulo Miranda, Nogueira, Rodrigo Soares, Yuri Lima (Elton), Jadson (Vitor Gabriel), Bruno Nazário, Moraes (Vitor Leque), Felipe Pires e Pitta (Ricardo Bueno). Técnico: Umberto Louzer