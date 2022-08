Goleiros se destacam, e Botafogo e Atlético-GO empatam pelo Brasileirão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Botafogo e Atlético-GO não conseguiram alterar o placar inicial no Nilton Santos e empataram por 0 a 0 na noite deste sábado (13), pela 22ª rodada do Brasileirão. Em duelo da parte de baixo da tabela, ambos os clubes tiveram oportunidades para sair com a vitória, mas esbarraram em atuações inspiradas dos goleiros Gatito e Renan.

Com o resultado, o time da casa chegou aos 26 pontos e ocupa provisoriamente a 11ª colocação. Já o Dragão está em penúltimo, com 21, e deixou escapar a chance de emplacar seu segundo triunfo consecutivo e reagir no campeonato.

O JOGO

Embalado pela sua torcida, o Botafogo tentou de diversas maneirar furar o bloqueio dos visitantes, mas não conseguiu. As melhores chances dos mandantes surgiram em jogadas pelos lados, com o jovem Jeffinho. O Dragão, por sua vez, também criou para deixar o Rio de Janeiro com três pontos pontos na bagagem.

No entanto, os arqueiros responderam quando exigidos e tiveram um papel importante na definição do placar final. Renan Santos, revelado pelo clube carioca, impediu que o Atlético-GO fosse vazado. Assim como Gatito Fernández, que fez importantes defesas para evitar o gol da equipe goiana.

Nos dois lances em que o goleiro paraguaio não tinha muito o que fazer, no segundo tempo, o Dragão não conseguiu marcar. Primeiro com Luiz Fernando, que desviou um cruzamento de cabeça e acertou o travessão.

Depois, com Wellington Rato, que não chegou inteiro para aproveitar o cruzamento e mandou para fora. Na sequência, aos 15 minutos da última etapa, o lateral Philipe Sampaio, do Botafogo, levou o segundo cartão amarelo e foi expulso.

Mesmo com um jogador a menos, o clube da casa continuou buscando a vitória, abrindo espaço também para os visitantes contra-atacarem. No entanto, os goleiros garantiram que o placar não seria alterado e frustraram as expectativas das equipes adversárias.

Apesar de estar nas quartas de final da Copa do Brasil e ter avançado à semi da Sul-Americana, o Dragão vive uma situação delicada no Brasileiro. O clube ficou sete jogos sem vencer no torneio até superar o Bragantino, na última rodada.

Já o Botafogo aumentou a sua sequência de jogos sem vencer, já que vinha de um empate com o Ceará por 1 a 1 e de uma derrota por 1 a 0 para o Corinthians. Ao final da partida, vaias foram ouvidas no Nilton Santos para o time comandado por Luís Castro.

O Fogão volta a campo no próximo domingo (21) para enfrentar o Juventude, fora de casa, pela 23ª rodada do Brasileirão. O Atlético-GO tem um compromisso antes, na quarta (17), quando enfrentará o Corinthians pela partida de volta da Copa do Brasil.

Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Hora: 21h (de Brasília)

Botafogo: Gatito Fernández/ Daniel Borges, Philipe Sampaio, Victor Cuesta e Marçal; Luiz Oyama, Tchê Tchê e Eduardo; Luis Victor Sá, Jeffinho e Matheus Nascimento. Técnico: Luís Castro

Atlético-GO: Renan/ Dudu, Wanderson, Lucas Gazal e Jefferson; Willian Maranhão, Marlon Freitas e Jorginho; Wellington Rato, Churín e Luiz Fernando. Técnico: Jorginho