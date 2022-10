Cuca projeta Atlético-MG na briga por lugar no G4

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG não tem do que se queixar da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além de vencer o Santos, por 2 a 1, na Vila Belmiro, com um gol aos 47 minutos do segundo tempo, o time alvinegro viu todos os concorrentes por uma vaga na Libertadores tropeçarem. O que faz o técnico Cuca já projetar uma briga pelo G4 da competição.

Agora, o clube mineiro se prepara para receber o Ceará neste domingo (9), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 18h (de Brasília) pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com 46 pontos conquistados, o Atlético-MG está na sétima posição, lugar que ocupa desde a 20ª rodada. No entanto, como Internacional, Fluminense, Corinthians, Flamengo e Athletico-PR não venceram na 30ª rodada, o time mineiro está somente dois pontos atrás do elenco athleticano, que ocupa o sexto lugar. Já a distância para o G4 está em apenas cinco pontos, mas já chegou a ser de sete pontos.

"Lógico que ainda estamos longe dos quatro primeiros, mas nossa realidade é essa. Mas vamos indo. Quem sabe a gente tem mais uma vitória domingo, chega a 49 e passa a ter outras aspirações? Tem mais um mês para acabar o campeonato e a gente deve e vai dar uma melhorada", disse o treinador atleticano, se referindo ao compromisso contra o Ceará.

No entanto, apesar de fazer contas para o G4, Cuca acredita que o número de vagas diretas na fase de grupos da Libertadores deve aumentar de quatro para seis. Como a final da Copa do Brasil será entre Corinthians e Flamengo, e a decisão da Libertadores é entre Athletico-PR e Flamengo, clubes que atualmente estão dentro do G6, o número de vagas via Campeonato Brasileiro deve aumentar.

Para a partida deste domingo, o técnico Cuca tem como dúvida a participação do atacante Hulk. Ele foi substituído na partida contra o Santos após reclamar de desconforto na panturrilha esquerda -ele havia se recuperado há pouco tempo de lesão na região.

Everson é desfalque confirmado, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Mariano, Pedrinho, Arana e Igor Rabello seguem no departamento médico. Por outro lado, Rubens está à disposição após ter se recuperado de quadro de virose, enquanto Keno volta de suspensão.

Uma possível escalação do Atlético-MG tem: Rafael; Guga, Jemerson, Alonso e Rubens (Dodô); Allan, Otávio e Zaracho; Pavón (Ademir), Keno e Hulk (Alan Kardec).

O Ceará, por sua vez, não poderá contar com Vina e Mendoza, que cumprem suspensão automática. Lucas Ribeiro, substituído com dores no empate por 1 a 1 contra o Goiás, é dúvida, enquanto Messias, Lindoso, Matheus Peixoto e o goleiro Richard devem seguir no departamento médico.

Em compensação, o técnico Lucho González poderá contar com o volante Richard, que volta de suspensão, e com o lateral-esquerdo Bruno Pacheco, recuperado de lesão.

Assim, uma possível escalação inicial do Ceará tem: João Ricardo; Marcos Victor (Lucas Ribeiro ou David Ricardo), Gabriel Lacerda e Luiz Otávio; Nino Paraíba, Richardson, Guilherme Castilho, Lima e Victor Luis; Erick e Jô.

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Horário: Às 18h (de Brasília deste domingo (9)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa/SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-Fifa/SP)

Transmissão: Premiere