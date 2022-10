Campeão antecipado, Cruzeiro visita Sport com o desafio de manter o desempenho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Campeão antecipado da Série B e com acesso garantido, o Cruzeiro empatou por 1 a 1 com o Ituano, na quarta-feira (5), e agora se prepara para ir até Recife (PE) para enfrentar o Sport, na Ilha do Retiro, neste domingo (9), às 11h (de Brasília), pela 34ª rodada da competição.

Apesar do título antecipado, o técnico Paulo Pezzolano demonstrou insatisfação com o resultado da quarta-feira, e assumiu a responsabilidade pela queda de desempenho do elenco. "Culpa minha, né? Treinador tem que motivar os jogadores se está perdendo, ganhando, quando se é último ou primeiro. Acho que essa semana não consegui chegar a eles (jogadores) como quero. No momento mais difícil, eu como treinador, depois de ganhar tudo, seguir com o mesmo que quero. É difícil. É um desafio para mim", disse.

O técnico afirmou que tem como desafio continuar motivando os jogadores para que o time continue buscando vitórias. "Já conseguimos o nosso objetivo, mas eu quero focar 100% no jogo. Falo para os jogadores, é muito importante fechar ganhando, como foi em todo ano", afirmou.

O Sport, por sua vez, vem de vitória por 1 a 1 contra o Brusque, e entra em campo brigando por uma vaga no G4. O clube recifense está em quinto lugar, com 49 pontos, três a menos do que o Vasco, em quarto -os times tem encontro direto na próxima rodada, acirrando a disputa pela classificação à elite do Campeonato Brasileiro.

O clube rubro-negro de Pernambuco espera contar com a vantagem da boa campanha como mandante: em 16 jogos, foram 11 vitórias, quatro empates e somente uma derrota -esta, há 12 jogos atrás.

Já o Cruzeiro tem a melhor campanha como visitante, com sete vitórias, seis empates e somente três derrotas, somando 27 pontos.

Para a partida deste domingo, Pezzolano tem como desfalques Filipe Machado, que cumpre suspensão após ter sido expulso contra o Ituano, Chay, Neto Moura e Stênio, que continuam no departamento médico. Uma possível escalação inicial do Cruzeiro tem: Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock (Geovane); Jajá (Léo Pais), Willian Oliveira, Pablo Siles e Matheus Bidu; Bruno Rodrigues (Wesley Gasolina), Luvannor e Edu.

O Sport, por sua vez, será desfalcado por Sander, suspenso por expulsão, Sabino e Gustavo Coutinho, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, e Giovanni, que não pode atuar por questões contratuais.

Uma possível formação inicial do técnico Claudinei Oliveira tem: Saulo; Eduardo, Rafael Thyere, Chico e Lucas Hernández; Labandeira, Ronaldo Henrique, Fabinho, Luciano Juba e Denner; Vágner Love.

Estádio: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Horário: Às 11h (de Brasília deste domingo (9)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (Fifa/DF)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

Transmissão: SporTV e Premiere