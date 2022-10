Fluminense vê G4 acirrado após derrotas e foca em novo passo por Libertadores

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense retorna ao Rio de Janeiro após duas derrotas consecutivas fora de casa —para Atlético-MG e Atlético-GO— e com a disputa no G4 do Campeonato Brasileiro mais embolada. Agora, o time foca na reta final da temporada para assegurar vaga na Libertadores do ano que vem e disputar a competição pelo terceiro ano consecutivo.

O próximo compromisso do clube das Jaranjeiras é contra o América-MG, neste domingo (9), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela 31ª rodada do Brasileiro.

Segundo dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o time tricolor tem 95.5% de chances para chegar ao torneio sul-americano. O duelo com o América-MG, em casa, pode ser mais um passo para o objetivo ser alcançado.

Com o revés para o clube goiano, na quarta-feira (5), em Goiânia, o time das Laranjeiras permaneceu com 51 pontos, mesmo pontuação que o quarto colocado Corinthians, e dois a mais que o Flamengo, no quinto posto. A terceira posição, inclusive, esteve em xeque, mas o empate entre Flamengo e Internacional beneficiou o Fluminense.

A permanência no primeiro pelotão do Brasileiro se torna importante também por garantir acesso diretamente à fase de grupos da Libertadores. O fato ganha peso após a frustração deste ano, quando o clube tricolor disputou a fase preliminar e foi eliminado pelo Olimpia, do Paraguai, e viu uma crise se instalar.

Nos pontos corridos, o técnico Fernando Diniz busca soluções após as recentes derrotas, e quer usar os resultados negativos como aprendizado junto ao elenco. Dos oito jogos restantes, quatro são fora de casa, contra Avaí, Ceará, Corinthians e Red Bull Bragantino, oportunidades de mostrar porque a equipe já ostentou o título de melhor visitante da temporada.

Atualmente, o Flu é o sétimo no ranking do desempenho em jogos fora de casa no campeonato, com cinco vitórias, quatro empates e seis derrotas.

"Não temos que pensar no impacto que vai ter. Temos que pensar no próximo jogo e tentar vencer. Não tem justificativa, tem que tentar vencer. Temos mais oito jogos. O time, hoje, até os 10 do segundo tempo jogou muito bem. Jogar aqui é difícil. No primeiro tempo, fizemos uma partida taticamente quase que perfeita, marcando muito alto na maioria do tempo, provocando muitos erros, criando chances de gols. Fizemos dois gols, tivemos um gol anulado. Se vira 2 a 0, provavelmente a história tinha mais chance de ser outra. Agora é pensar para frente no sentido de pontuar. Tem o impacto de melhorarmos ainda mais", disse.

Caso assegure a classificação, o Fluminense disputará a Libertadores pelo terceiro ano consecutivo, igualando a sequência de 2011, 2012 e 2013. À época, disputou a primeira e a última edições citadas como campeão do Brasileiro.

Até aqui, são oito participações, estando presente também em 1971, 1985 e 2008, quando fez a melhor campanha e perdeu a final para a LDU, do Equador.

Diniz conta com reforços importantes para a partida deste domingo: Manoel e Samuel Xavier, titulares na zaga, voltam de suspensão. Por outro lado, Cristiano, que deixou a partida contra o Atlético-GO com dores na coxa, é dúvida. Uma provável escalação inicial do Fluminense tem: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista (Cristiano); André, Martinelli, Ganso e Nathan; Arias e Cano.

O América-MG, por sua vez, busca se recuperar da derrota para o São Paulo, por 2 a 1, nesta quinta-feira (6), quando desperdiçou uma chance de se aproximar do G6. O time mineiro soma 42 pontos, e ocupa a oitava posição.

O técnico Vagner Mancini deve seguir desfalcado por Raúl Cáceres, Martínez e Carlos Alberto, que se recuperam de lesões. Por outro lado, Índio Ramirez volta de suspensão.

Uma provável formação inicial do time mineiro tem: Matheus Cavichioli; Patric, Éder, Ricardo Silva (Iago Maidana) e Marlon (Danilo Avelar); Lucas Kal, Alê e Juninho; Everaldo, Aloísio (Henrique Almeida ou Matheusinho) e Mastriani (Índio Ramirez).

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: Às 18h (de Brasília deste domingo (9)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (VAR-Fifa/RN)

Transmissão: Premiere