Cruzeiro recebe o Juventude pela Série B do Brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Penúltimo colocado da Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro enfrenta nesta sexta-feira (16), às 21h30, no Mineirão, o Juventude, em partida válida pela 16ª rodada da segunda divisão do Nacional.

A partida ocorre um dia após o clube anunciar a contratação do técnico Luiz Felipe Scolari. O contrato do técnico com a equipe mineira vai até dezembro de 2022.

Essa será a segunda passagem de Scolari pelo Cruzeiro. Felipão foi campeão da Copa Sul Minas pelo clube em 2001 antes de assumir a seleção brasileira e conquistar o penta na Copa do Mundo de 2002.

O último trabalho de Felipão foi no Palmeiras, onde conquistou o título do Campeonato Brasileiro de 2018. Ele foi demitido depois da derrota por 3 a 0 para o Flamengo no Campeonato Brasileiro de 2019.

Felipão foi contratado para substituir Roger Machado. Foi a terceira passagem pelo Palmeiras, na qual ele obteve 46 vitórias, 21 empates e nove derrotas em 76 jogos oficiais.

Além do Brasileiro de 2018 e da Copa do Mundo de 2002, Felipão conquistou a Copa das Confederações (2013), Copa Libertadores (1995 e 1999), a Recopa Sul-Americana (1996), o Campeonato Brasileiro (1996), a Copa do Brasil (1991, 1994 e 2012), a Liga Chinesa (2015, 2016 e 2017) e a Liga Uzbeque (2009).

O treinador chega ao clube em um momento delicado. Penúltimo colocado da Série B, o Cruzeiro tem 12 pontos.

Já o Juventude ocupa a sexta colocação, com 23 pontos.

Nesta sexta, o Cruzeiro deve entrar em campo com: Fábio; Rafael Luiz, Manoel, Ramon e Daniel Guedes; Jadsom Silva, Jadson e Machado; Airton, Arthur Caíke e Sassá (Marcelo Moreno).

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte

Horário: 21h30

Juiz: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)