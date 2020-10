Cruzeiro acerta contratação de Felipão até o fim de 2022

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro acertou a contratação do técnico Luiz Felipe Scolari para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O anúncio foi feito por meio de um vídeo enviado aos sócios do clube. O contrato do técnico com o clube vai até dezembro de 2022.

Essa será a segunda passagem de Luiz Felipe Scolari pelo clube mineiro. Felipão foi campeão da Copa Sul Minas pelo clube em 2001 antes de assumir a seleção brasileira e conquistar o penta na Copa do Mundo de 2002.

O último trabalho de Felipão foi no Palmeiras, onde conquistou o título do Campeonato Brasileiro de 2018. Ele foi demitido depois da derrota por 3 a 0 para o Flamengo no Campeonato Brasileiro de 2019.

Felipão foi contratado para substituir Roger Machado. Foi a terceira passagem pelo Palmeiras, na qual ele obteve 46 vitórias, 21 empates e nove derrotas em 76 jogos oficiais.