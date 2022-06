Cruzeiro pode superar metade dos pontos para acesso com vitória sobre Sport

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Nesta terça-feira (28), o Cruzeiro recebe o Sport, pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro -o jogo da 14ª rodada, contra o Ituano, foi remarcado para o dia 5 de julho, por causa do confronto com o Fluminense na Copa do Brasil. O triunfo no Mineirão, em Belo Horizonte (MG) fará com que o time chegue aos 34 pontos, ainda restando cinco jogos para o fim do primeiro turno da competição.

Desde que a Série B do Campeonato Brasileiro passou a ser disputada por pontos corridos, em 2006, o número 64 se tornou mágico para que briga pelo acesso. Nas 16 edições já finalizadas, apenas uma vez a pontuação não foi suficiente para subir: foi em 2012, quando o São Caetano terminou na quinta colocação com 71 pontos. Em 2022, chegar aos 64 pontos será mais do que suficiente, como indicam os aproveitamentos das equipes até o momento. Portanto, com 31 pontos conquistados em 13 rodadas, com mais uma vitória o Cruzeiro pode passar da metade da pontuação necessária para o acesso.

Além da melhor campanha da Série B, o líder Cruzeiro conta também com o desempenho dentro de casa para conquistar mais uma vitória na Segunda Divisão. Dos 14 jogos disputados como mandante nesta temporada, o time mineiro venceu 12 vezes, empatou uma e foi derrotado somente uma vez. Contra o Sport, como aconteceu nas partidas anteriores, o Mineirão estará lotado, afinal quase 40 mil ingressos já foram vendidos para o jogo de terça-feira.

Com 79,5% de aproveitamento na Série B, o Cruzeiro tem o acesso como o grande foco da temporada. Embora ainda esteja na Copa do Brasil, precisa vencer o Fluminense no jogo da volta, marcado para o dia 12, no Mineirão, para pelo menos levar a decisão para a disputa dos pênaltis, o técnico Paulo Pezzolano reforça o discurso sobre qual é a prioridade para 2022: voltar à Série A.

"Sabemos que hoje a Copa do Brasil não é a realidade do Cruzeiro, como falei semana passada. A história do Cruzeiro merece a Copa do Brasil e muito mais. Mas, hoje, não é a realidade", comentou Pezzolano, que tem foco total no acesso.

"Mas vamos tentar valer como mandante na Série B e buscar o acesso. É o que temos na cabeça e não vamos trocar", completou o treinador cruzeirense.

Para a partida desta terça-feira, Pezzolano deve ter o retorno do zagueiro Wagner Leonardo, que se recuperou de lesão na coxa direita. Por outro lado, o atacante Rafael Silva sentiu incômodo no pé direito, e é dúvida entre os relacionados. Uma possível escalação cruzeirense tem: Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock; Geovane Jesus, Willian Oliveira, Filipe Machado, Fernando Canesin e Vidu; Rodolfo e Edu.

O Sport, por sua vez, vem de uma sequência de três empates, e busca a vitória para se aproximar do G4. O time ocupa o quinto lugar, somando 21 pontos em 14 partidas -somente um a menos do que o Grêmio, que abre a zona de classificação à elite.

O time será comandado interinamente pelo auxiliar César Lucena, após a demissão do técnico Gilmar Dal Pozzo. O time também não poderá contar com o meia Giovanni, suspenso após tomar o terceiro cartão amarelo, e com o atacante Jaderson, lesionado. Em compensação, o lateral-direito Ezequiel está de volta de suspensão. Uma possível escalação do Sport tem: Maílson; Ezequiel, Rafael Thyere (Alemão), Sabino e Sander; Fabinho, Bruno Matias e Thiago Lopes; Alan, Luciano Juba e Kayke.

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Horário: Às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira (28)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)

Transmissão: Premiere