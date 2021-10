Cruzeiro perde para o Remo em casa em confronto direto na Série B

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro não conseguiu se reabilitar da derrota sofrida na rodada anterior da Série B do Campeonato Brasileiro e perdeu para o Remo por 3 a 1 na noite desta quinta-feira (28), no Independência, em mais um tropeço diante de um adversário direto.

O time comandado por Vanderlei Luxemburgo dominou as ações durante boa parte do jogo, mas viu os visitantes serem mais efetivos no ataque. O Remo abriu o placar com Anderson Uchoa e levou o empate logo depois, ainda no primeiro tempo, com gol de Eduardo Brock para o Cruzeiro.

A partida seguiu com igualdade no placar até os 42 minutos do segundo tempo, quando Jefferson fez o segundo do time paraense. Ainda deu tempo de Ronald fazer o terceiro gol e de Vitor, do Cruzeiro, ser expulso. Também por reclamação, Felipe Conceição havia sido levado o cartão vermelho no intervalo.

Estacionado nos 39 pontos, o Cruzeiro caiu para a 13ª colocação e, além de amargar mais um vexame em casa, manteve o jejum de 42 anos sem derrotar o adversário desta 32ª rodada. O Remo, por sua vez, chegou aos 41 pontos e foi a 11º, ultrapassando a equipe celeste e também o Sampaio Corrêa.

Na próxima rodada, o time mineiro vai encarar o Vila Nova, também na Arena Independência. O duelo da 33ª rodada está marcado para 19h (de Brasília) de segunda-feira (1º). No dia seguinte, no mesmo horário, o Remo irá receber o Londrina no Baenão.

CRUZEIRO

Fábio; Rômulo, Ramon, Eduardo Brock e Felipe Augusto; Lucas Ventura, Adriano (Marcelo Moreno) e Giovanni; Bruno José (Wellington Nem), Vitor Leque e Thiago (Rafael Sobis). T.: Vanderlei Luxemburgo

REMO

Thiago Coelho; Thiago Ennes, Romércio, Rafael Jansen, Raimar; Anderson Uchoa, Lucas Siqueira e Felipe Gedoz; Lucas Tocantins (Jefferson), Arthur (Marcos Júnior) e Matheus Oliveira. T.: Felipe Conceição

Estádio: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Douglas Schwengber da Silva (RS)

Auxiliares: Leirson Peng Martins e Lucio Beiersdorf Flor (RS)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (FIFA-RJ)

Cartões amarelos: Wellington Nem (CRU); Matheus Oliveira, Anderson Uchoa e Raimar (REM)

Cartão vermelho: Vitor Leque (CRU), aos 42'/2ºT; Felipe Conceição (REM), no intervalo

Gols: Anderson Uchoa (REM), aos 39', e Brock (CRU), aos 45'/1ºT; Jefferson (REM), aos 42', e Ronald (REM), aos 47'/2ºT