Cruzeiro bate a Ponte, deixa o Z-4 e reduz pressão na Série B

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro venceu a Ponte Preta por 3 a 0 nesta quarta-feira (30), no Mineirão, no encerramento da 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e deixou a zona de rebaixamento da competição.

Os gols da equipe mineira foram anotados por Machado, Arthur Caíke, estes no primeiro tempo, e Manoel, na etapa final.

Com o resultado, os mineiros deixam de lado a pressão após a derrota para o Avaí em pleno Mineirão na rodada passada e agora ocupam a 15ª colocação, com 11 pontos.

Os comandados de Ney Franco estão a oito pontos do G-4. A Ponte Preta ficou na terceira posição, com 21 pontos, quatro a menos que o líder Cuiabá.

CRUZEIRO

Fábio; Daniel Guedes, Ramon, Manoel e Matheus Pereira; Henrique, Filipe Machado e Régis; Airton, Arthur Caíke e Sassá. T.: Ney Franco

PONTE PRETA

Ivan; Dawhan, Luizão, Wellington Carvalho e Ernandes; Luís Oyama, Neto Moura e João Paulo; Luan Dias, Bruno Rodrigues e Matheus Peixoto. T.: João Brigatti

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Francisco Carlos do Nascimento (AL)

Cartões amarelos: Jadsom e Airton (CRU); Wellington Carvalho e João Paulo (PON)

Gols: Filipe Machado (CRU), aos 13min, e Arthur Caíke (CRU), aos 30min do 1ºT; Manoel (CRU), aos 33min do 2ºT