Cruzeiro bate Novorizontino com gol no fim e mantém 100% em casa na Série B

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro venceu neste domingo (17) o Novorizontino por 2 a 1, no Mineirão, pela 18ª rodada da Série B. Os gols do jogo foram marcados por Adriano e Rafa Silva, para os donos da casa, enquanto Quirino diminuiu para os visitantes.

O resultado garantiu à Raposa mais conforto na liderança da competição, com 41 pontos, sete a mais do que o Vasco. O time também venceu todos os seus nove jogos em casa até o momento. O Novorizontino é o 11º, com 23 pontos.

A equipe mineira volta a jogar na quarta-feira (20), às 19h, contra o CSA, fora de casa. Os paulistas jogam no mesmo dia, às 21h30, contra o Operário.

O Cruzeiro já começou a partida com mais intensidade. Aos 20, após cruzamento da direita, Adriano apareceu nas costas da zaga e cabeceou para o fundo da rede, sem chances para o goleiro Lucas Frigeri. O VAR, porém, teve de checar a posição de Adriano no momento do gol e se houve algum desvio no meio do caminho, o que poderia ter deixado o jogador em impedimento. Foram quase cinco minutos até que o lance fosse validado.

A grande movimentação dos times produziu lances de efeito. O Novorizontino teve sua melhor chance com Bruno Costa, aos 41, num chute de fora da área, mas a bola foi para fora. O Cruzeiro respondeu aos 46, pelo lado direito do ataque. Machado bateu cruzado e quase sobrou para Edu, de frente para Frigeri. O goleiro, porém, foi mais rápido e afastou a bola.

O goleiro Lucas Frigeri foi um dos nomes mais importantes do Novorizontino no segundo tempo. Aos 12 minutos, Pais cortou para dentro e chutou forte de perna esquerda; o goleiro saltou e espalmou para escanteio.

Aos 24, Pais mais uma vez recebeu a bola em uma boa posição. Ele foi até a linha de fundo e tocou para o meio. Daniel Junior chegou batendo com segurança, de frente para o goleiro, mas Frigeri, no reflexo, conseguiu espalmar a bola para longe.

Jogando no contra-ataque, o Novorizontino conseguiu chegar ao empate justamente numa jogada de velocidade. Quirino, aos 28, foi lançado na direita e avançou, invadindo a grande área. Ele rabiscou para cima de Oliveira e chutou forte, de perna esquerda. O goleiro Rafael Cabral até bateu na bola, mas não foi suficiente para impedir que a bola entrasse na rede.

Aos 38 minutos, o Cruzeiro conseguiu retomar a liderança no placar do jogo. Rafa Silva recebeu no canto direito do ataque e invadiu a grande área. Ele chutou cruzado e contou com um desvio da zaga do Novorizontino para enganar o goleiro Lucas Frigeri e balançar a rede.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 2 x 1 NOVORIZONTINO

Motivo: 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Data: 17/07/2022

Local: Mineirão Hora: 16h (de Brasília)

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (FIFA/SC)

Assistentes: Kléber Lúcio Gil (FIFA/SC) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

Árbitro de Vídeo (VAR): Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)

Cartões amarelos: Neto Moura (CRU), Rafael Guanaes (NOV), Zé Ivaldo (CRU), Danielzinho (NOV)

Gols: Adriano (CRU), aos 20 minutos do primeiro tempo); Quirino (NOV), aos 28 minutos do segundo tempo; Rafa Silva (CRU), aos 38 minutos do segundo tempo (2-1)

CRUZEIRO

Rafael Cabral; Zé Ivaldo (Geovane), Lucas Oliveira e Brock; Leo Pais, Neto Moura (Pedro Castro), Filipe Machado, Adriano (Daniel Junior) e Bidu; Luvannor (Vitor Leque) e Edu (Rafa Silva). Técnico: Paulo Pezzolano

NOVORIZONTINO

Frigeri; Lepo, Walber, Ligger e Paulinho (Romário); Léo Baiano (Barba), Bochecha (Rômulo) e Danielzinho (Jhony Douglas); Bruno Costa, Douglas Baggio e Ronaldo (Quirino). Técnico: Rafael Guanaes