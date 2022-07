Juventus aceita 80 mi de euros e de Ligt fecha com o Bayern, diz jornalista

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - Matthijs de Ligt pode ser anunciado nos próximos dias como a mais nova contratação do Bayern de Munique. Segundo informações publicadas pelo jornalista Fabrizio Romano, a Juventus aceitou a proposta de € 80 milhões (R$ 436 milhões) feita pelo time alemão pelo jogador.

Ainda de acordo com o jornalista italiano especializado no mercado de transferências, está na mesa um contrato de cinco anos que de Ligt já teria concordado, ficando pendente apenas as partes burocráticas entre as duas equipes.

Vale ressaltar que desde a semana passada os rumores sobre um acordo entre o zagueiro e a equipe alemã começaram a surgir, bastando apenas a Juventus aceitar a proposta. A equipe pedia um valor mínimo de € 75 milhões.

Matthijs tem contrato até 2024 com a Juventus, mas rejeitou a última tentativa de renovação e manifestou seu interesse em deixar o time. Além do Bayern, o Chelsea também mostrou interesse pelo defensor, mas as negociações não teriam avançado.

Contratado por € 85 milhões junto ao Ajax, em 2019, Matthijs de Ligt, esteve em campo em 42 jogos, tendo marcado três gols e contribuído com uma assistência.