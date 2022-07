Em jogo de muitas alternativas, São Paulo e Fluminense empatam no Morumbi

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Em jogo muito movimentado no Morumbi, São Paulo e Fluminense empataram por 2 a 2, neste domingo (17), em partida válida pelo Brasileiro. O Flu abriu o placar com André, mas os donos da casa, ainda no primeiro tempo, viraram com Luciano e Patrick. Na etapa final, Manoel deixou tudo igual.

O choque de tricolores foi marcado por muitas alternativas, chances criadas e marcou um bom duelo dos técnicos Rogério Ceni e Fernando Diniz. Com o resultado, o Flu chegou aos 28 pontos e ocupa a 4ª posição. O Tricolor paulista chegou aos 24 pontos e ocupa a 8ª colocação.

Na próxima quarta, os paulistas visitam o Internacional, 20h30, no Beira-Rio. No mesmo dia, os cariocas, por sua vez, recebem o Goiás, 19h, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

O duelo começou com o Fluminense se sentindo em casa dentro do Morumbi. O time de Fernando Diniz dominou as ações, marcou alto e encurralou o Tricolor em seu próprio campo - tanto que abriu o placar aos 24 minutos. E foi aí que Ceni resolveu mexer: ele precisou tirar Jandrei por lesão e aproveitou para mexer na lateral, tirando o jovem Patryck para entrada de Welington. O São Paulo cresceu no jogo, chegou ao empate em bola parada e virou ainda na primeira etapa. O Fluminense igualou as ações no segundo tempo, acertou a marcação e travou a construção do Tricolor. Em escanteio curto, os cariocas chegaram ao empate.

O Flu começou a partida imprimindo seu ritmo e deixou o rival desconfortável com seu ritmo. Com boa troca de passes e pressão para tomar a bola, a equipe tomou a iniciativa e dominou as ações. A equipe abriu o placar com André, mas se desarrumou completamente após levar o empate e a virada. O time foi envolvido pelo São Paulo, não encaixou mais a marcação e foi pouco produtivo até a entrada de Nathan, que trouxe nova vida para o time.

Diniz

Ex-técnico do São Paulo, Fernando Diniz teve uma recepção calorosa por parte de antigos companheiros de Morumbi. Jogadores e integrantes do estafe abraçaram o comandante antes de a bola rolar. Horas antes do início do jogo, ele subiu para o gramado e foi conferir de perto o estado do campo.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2X2 FLUMINENSE

Competição: Campeonato Brasileiro

Local: Morumbi, em São Paulo (SP)

Dia: 17 de julho de 2022, domingo

Horário: 16h (horário de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA /GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (FIFA /GO) e Bruno Boschilia (FIFA /SC)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões amarelos: Diego Costa, Luciano, Calleri, Patrick (SAO); André, Caio Paulista (FLU)

Gols: André (FLU), aos 24 minutos do primeiro tempo; Luciano (SAO), aos 33 minutos do segundo tempo; Patrick (SAO), aos 41 minutos do segundo tempo; Manoel (FLU), aos 18 minutos do segundo tempo

SÃO PAULO

Jandrei; Rafinha, Léo (Luizão), Diego Costa e Patryck (Welington); Talles Costa, Pablo Maia, Igor Gomes e Patrick; Eder (Igor Vinícius) e Luciano (Calleri). Técnico: Rogério Ceni

FLUMINENSE

Fábio, Samuel Xavier, Luccas Claro (Felipe Melo), Manoel e Caio Paulista; André, Martinelli (Nathan) e Ganso (Willian); Arias (Alexandre Jesus), Matheus Martins (Nonato) e Cano. Técnico: Fernando Diniz