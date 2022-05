Cruzeiro assume liderança da Série B com vitória sobre Náutico e tropeço do Bahia

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - A Série B tem um novo líder. Após vencer o Náutico, por 1 a 0, neste domingo (15), nos Aflitos, o Cruzeiro assumiu a ponta da tabela pela primeira vez em três edições da competição. O único gol do jogo foi marcado por Willian Oliveira, aos 38 minutos do primeiro tempo.

William Oliveira abriu o placar para o Cruzeiro com um golaço aos 38 minutos do primeiro tempo. O Timbu perdeu a bola no meio-campo, Willian Oliveira recebeu o passe e fez um belo gol por cobertura.

Na etapa inicial, o Náutico chegou a ameaçar o Cruzeiro, mas não conseguiu converter contra o domínio do time mineiro.

O time de Recife se lançou mais ao ataque no segundo tempo. Mas as duas equipes tiveram dificuldades para chegar ao gol adversário.

Aos seis minutos da etapa complementar, Jean (Náutico) cobrou falta e exigiu uma defesa sem muitos sustos para o goleiro Cabral. Dez minutos depois, o meia do Timbu novamente utilizou da bola parada e a finalização passou próxima à trave de Rafael Cabral. Nada disso, todavia, foi suficiente para conquistar o empate.

Com o resultado, o Cruzeiro chegou a 16 pontos. O time se tornou líder da competição após fazer a sua parte ao vencer o Timbu e porque contou com o tropeço do Bahia, que foi superado pelo Vasco por 1 a 0, em São Januário. Já o Náutico segue com sete pontos e terminará a rodada na 15ª colocação.

O Cruzeiro volta a campo no próximo domingo (22), às 11h (de Brasília), diante do Sampaio Corrêa, no Mineirão. Já o Náutico enfrenta o CSA, na quinta-feira (19), nos Aflitos, às 21h30.

NÁUTICO

Lucas Perri; Bryan, Carlão (Camutanga), Bruno Bispo, Ailton Silva (Thássio); Djavan, Ralph (Pedro Vitor), Rhaldney, Jean Carlos; Luis Phelipe (Eduardo), Amarildo (Júlio). T.: Roberto Fernandes

CRUZEIRO

Rafael Cabral; Zé Ivaldo (Rômulo), Oliveira, Eduardo Brock, Rafael Santos; William Oliveira (Adriano), Neto Moura, Fernando Canesin, Daniel Junior (Miticov); Marcelinho (Geovane), Rafa Silva (Luvannor). T.: Paulo Pezzolano

Onde: Estádio dos Aflitos, em Recife, PE

Data: 15 de maio de 2022, às 16h (de Brasília)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (FIFA - RS)

Auxiliares: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Jorge Eduardo (Calza)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Cartões amarelos: Camutanga, Bryan (Náutico) Lucas Oliveira, Zé Ivaldo (Cruzeiro)

Gols: Willian Oliveira (Cruzeiro), aos 38 minutos do primeiro tempo.