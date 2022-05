Vasco vence o Bahia com golaço de Figueiredo e entra no G4 da Série B

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um golaço de Figueiredo — o primeiro dele como profissional — deu ao Vasco a vitória por 1 a 0 diante do Bahia, na tarde deste domingo (15), em São Januário, e, após 44 rodadas, um lugar no G4 da Série B, que pode ser ocupado pelo Grêmio na noite de amanhã, ao fim da sétima rodada.

Após sofrer com a pressão do Bahia no início do jogo, o Vasco evoluiu na primeira etapa, criou boas oportunidades e abriu o marcador com um golaço de Figueiredo.

Em bola ajeitada por Nenê, o atacante vascaíno soltou uma bomba pela intermediária, a bola ganhou curva e venceu o goleiro Danilo Fernandes. "É o sonho de todo moleque", disse ele no intervalo da partida.

Mesmo com a vantagem, o time Cruzmaltino manteve o ritmo até o intervalo.

No segundo tempo, porém, os vascaínos recuaram e sofreram para segurar as investidas do Tricolor, usando suas forças ofensivas apenas no contra-ataque e na bola parada.

O resultado no Rio de Janeiro deixa ambas as equipes com 13 pontos. Os baianos ficam com a terceira posição, seguidos pelo Gigante da Colina, invicto na competição, na quarta colocação.

Pela oitava rodada, o Cruzmaltino visita o Guarani às 21h30 de quinta-feira (19), no Brinco de Ouro da Princesa. Já o Tricolor de Aço recebe a Ponte Preta na sexta (20), na Arena Fonte Nova, às 21h30.

VASCO

Thiago Rodrigues; Gabriel Dias (Weverton), Quintero, Conceição e Edimar; Yuri, Andrey (Juninho) e Nenê (Palacios); Pec, Figueiredo (Erick) e Raniel (Getúlio). T.: Zé Ricardo.

BAHIA

Danilo Fernandes; Douglas Borel, Ignácio, Didi e Luiz Henrique (Djalma Silva); Patrick (Lucas Falcão), Rezende, Daniel e Marco Antônio (Jacaré); Rildo e Davó (Marcelo Ryan). T.: Guto Ferreira.

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 15 de maio de 2022 (domingo), às 16h (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Neuza Inês Back (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

VAR: Igor Júnio Benevenuto de Oliveira (MG)

Cartões amarelos: Quintero (VAS), Nenê (VAS), Yuri (VAS) e Palacios (VAS); Marco Antônio (BAH, Rildo (BAH) e Daniel (BAH)

Gols: Figueiredo (VAS), aos 21 minutos do 1º tempo