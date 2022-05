Com pênalti polêmico e alterações decisivas, São Paulo vence Cuiabá no Morumbi

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - De virada, o São Paulo venceu o Cuiabá por 2 a 1 neste domingo (15), no Morumbi, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Dourado abriu o placar no primeiro tempo com Jenison. Calleri e Nikão, que veio do banco, viraram para o Tricolor na etapa final. A equipe matogrossense saiu de campo com reclamações sobre a arbitragem.

Converitdo por Calleri, o pênalti de Marllon (Cuiabá) em André Anderson (São Paulo) foi polêmico. E, antes da virada do São Paulo aos 36 minutos, Jonathan Cafú foi expulso por solada em Arboleda aos 29. Num primeiro momento, o juiz não deu nem cartão amarelo e depois foi ao vídeo para mudar sua decisão e expulsar Cafú.

O São Paulo melhorou com as substituições do técnico Rogério Ceni. André Anderson e Nikão começaram no banco de reservas, mas entraram no segundo tempo e foram decisivos. André sofreu o pênalti após lançamento de Nikão. Nikão ainda fez o segundo gol do Tricolor no jogo e seu primeiro pelo clube.

Com a vitória, o São Paulo sobe para o terceiro lugar do Brasileirão, com 11 pontos. Ainda sem técnico depois da demissão de Pintado, o Cuiabá é o 13º na tabela, com sete pontos somados.

O São Paulo voltará a campo para enfrentar o Jorge Wilstermann na quinta-feira (19), novamente no Morumbi. O Tricolor está na liderança com cinco pontos à frente do Everton (CHI) está perto da classificação. Já eliminado, o Cuiabá visitará o River Plate (URU) na quarta.

SÃO PAULO

Jandrei; Rafinha, Arboleda, Léo, Welington (Reinaldo); Pablo maia (André Anderson), Igor Gomes, Alisson (Rigoni), Patrick (Nikão); Luciano (Eder), Calleri. T.: Rogério Ceni

CUIABÁ

Walter; João Lucas, Marllon, Paulão, Uendel (Igor Cariús); Marcão Silva, Pepê, Valdívia (Rodriguinho), Alesson (Jonathan Cafu); Jenison (André Luís), Felipe Marques (Rafael Gava). T. Luiz Fernando Iubel

Estádio: Morumbi, em São Paulo

Horário: 16h deste domingo (15)

Árbitro: Alexandre de Jesus (RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Thiago Rosa de Oliveira (RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Público: 27511

Renda: R$ 1.134.642,00

Cartões amarelos: Luciano e Igor Gomes (São Paulo) e Marllon (Cuiabá)

GOLS: Jenison (Cuiabá), aos 32 minutos do 1T; Calleri e Nikão (São Paulo), aos 20 e 36 minutos do 2T