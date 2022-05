Barcelona e Getafe fazem jogo morno e empatam no Campeonato Espanhol

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Getafe e Barcelona fizeram um jogo sem grandes lances na tarde deste domingo (15). Com falta de criatividade, os dois times ficaram no empate em 0 a 0, pela 37ª rodada do Campeonato Espanhol, no Coliseum Alfonso Perez, na cidade de Getafe.

No primeiro tempo, os visitantes tiveram mais posse de bola e tentaram virar mais jogadas a partir de lançamentos, enquanto o Getafe aproveitava os poucos espaços, especialmente em chutes de Mathías Oliveira e Ünal, ambos defendidos por Ter Stegen.

O jogo esfriou mais na segunda etapa. Getafe e Barcelona criaram zero chances de perigo durante os primeiros 25 minutos do segundo tempo. O único momento de destaque foi a saída do atacante Memphis Depay, que caiu no gramado após sentir uma lesão. Aos 28, Ferrán Torres até cobrou uma falta, mas mandou na barreira.

Na reta final do segundo tempo, os dois times resolveram apenas administrar o placar, assim como toda a partida. Os jogadores do Barcelona passaram a tocar a bola de um lado para o outro, com total domínio, enquanto os adversários corriam atrás, mas sem pressionar a marcação.

O resultado foi suficiente para as duas equipes. Com o empate, o Barcelona garantiu a segunda posição no Campeonato Espanhol e também a vaga na Supercopa da Espanha. O Getafe não corre risco de rebaixamento e está na 15ª posição, com 39 pontos.

Na próxima rodada, o Getafe enfrenta o Elche, enquanto o Barcelona pega o Villarreal. As duas partidas acontecem no próximo domingo (22), às 13h30.

GETAFE

Soria; Djene, Cuenca, Mathias Olivera e Damián Suarez; Aleñá (Villar), Arambarri, Okay e Maksimovic (Florentino); Ünal (Óscar Rodríguez) e Mayoral (Sandro Ramírez). T.: Quique Sánchez Flores.

BARCELONA

Ter Stegen; Daniel Alves, Lenglet, Mingueza e Balde (Mármol); Busquets, Gavi e Riqui Puig; Depay (Luuk de Jong), Albameyang (Ansu Fati) e Ferran. T.: Xavi.

FICHA TÉCNICA

Getafe 0 x 0 Barcelona

Motivo: 37ª rodada do Campeonato Espanhol

Data: 15/05/2022

Local: Coliseum Alfonso Perez

Hora: 14h30 (de Brasília)

Cartões amarelos: Lenglet (BAR), Busquets (BAR), Mathías Oliveira (GET)